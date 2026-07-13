“Đại hội mặt mộc” The Face Vietnam 2026: Thí sinh nào thực sự tỏa sáng?

Vòng casting khu vực miền Nam cuộc thi The Face Vietnam 2026 vừa khép lại, ban tổ chức hé lộ phần thi chụp ảnh mặt mộc, thử thách vốn được xem là “ác mộng” với nhiều thí sinh khi gỡ bỏ “lớp filter” trên mặt.

Đây là lúc nhan sắc thật, thần thái và khả năng biểu cảm của từng thí sinh được đặt lên “bàn cân.” Bên cạnh những gương mặt để lộ nhiều khuyết điểm, không ít thí sinh lại gây bất ngờ khi vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ và được ban giám khảo đánh giá cao.

Chụp ảnh mặt mộc được xem là "bài kiểm tra" chân thực nhất về nhan sắc. Trước khi ghi hình, tất cả đều phải tẩy trang hoàn toàn, rửa sạch lớp trang điểm để xuất hiện trước ống kính với gương mặt mộc mạc nhất. Ban giám khảo cho biết nhiều thí sinh đã lộ rõ sự kém sắc khi không son phấn, khác hẳn hình ảnh trước đó.

Trong thử thách này, thần thái, khả năng làm chủ biểu cảm và sự tự tin trước ống kính trở thành những yếu tố then chốt để chinh phục ban giám khảo. Đáng chú ý, một số gương mặt khiến cả dàn ban giám khảo cũng như khán giả thích thú nhờ nhan sắc mộc rạng rỡ, làn da gần như không tì vết và phong thái cuốn.

Trong số đó, Trần Ánh Vy gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc đẹp tự nhiên cùng làn da mịn màng. Vẻ ngoài rạng rỡ cùng thần thái tự tin trước ống kính giúp cô nàng dễ dàng khoe trọn những đường nét thanh tú. Bùi Lê Mai Hương lại thu hút bởi những đường nét hài hòa. Không có lớp makeup hỗ trợ, thí sinh này vẫn toát lên vẻ trong trẻo với đôi mắt to, sống mũi thanh thoát.

Các nữ thí sinh nổi bật tại phần thi mặt mộc. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, Hà An lại mang đến một màu sắc riêng với nụ cười ngọt ngào và thần thái vừa tinh nghịch vừa cuốn hút. Cô liên tục nhận được những lời khen từ ban giám khảo. Dù chưa thể hiện trọn vẹn những biểu cảm gai góc, Hà An vẫn khiến huấn luyện viên Võ Hoàng Yến gật gù, ngay cả khi “hóa điên” vẫn rất dễ thương.

Lương Thị Minh Phương cũng chứng minh sức hút riêng khi chỉ cần 30 giây đã đủ tạo nên những tấm hình chất lượng, chinh phục giám khảo bằng nhan sắc nổi bật cùng khả năng bắt trọn từng khung hình.

Không hề lép vế trước dàn thí sinh nữ, các “nam thần” The Face Vietnam 2026 cũng mang đến màn thể hiện đầy thuyết phục ở thử thách mặt mộc. Nổi bật trong số đó là “hot boy 2k3” Nguyễn Minh Tâm khi tự tin khoe vẻ ngoài điển trai cùng khả năng làm chủ ống kính với loạt biểu cảm linh hoạt, biến hóa đa dạng. Cộng thêm lợi thế làn da mịn màng và thần thái tự nhiên, Minh Tâm dễ dàng nhận “cơn mưa lời khen” từ dàn giám khảo lẫn đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Bùi Mạnh Nguyên và Võ Đặng Duy Luân lại ghi điểm bằng lợi thế ngoại hình nổi bật. Nếu Mạnh Nguyên được huấn luyện viên Anh Thư khen điển trai, ăn ảnh thì Võ Đặng Duy Luân cũng để lại dấu ấn với góc mặt phải được huấn luyện viên H'Hen Niê đánh giá cao.

Các nam thí sinh nổi bật tại phần thi mặt mộc. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, Mai Bảo Vinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất ở thử thách mặt mộc nhờ màn thể hiện giàu năng lượng và khả năng làm chủ ống kính. Với những tạo dáng dứt khoát, biểu cảm đa dạng cùng cảm nhạc tốt, anh chàng khéo léo khai thác thế mạnh trình diễn, liên tục khiến ban giám khảo trầm trồ trước phong thái tự tin và cá tính.

Huỳnh Nhựt cũng không hề kém cạnh khi chinh phục giám khảo bằng khả năng biến hóa linh hoạt từ vẻ hồn nhiên, tươi tắn đến thần thái sắc lạnh, cảm xúc tức giận, tất cả đều xử lý mượt mà, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Khép lại thử thách chụp ảnh mặt mộc, giữa hàng loạt gương mặt tiềm năng, những màn thể hiện nổi bật đã phần nào hé lộ các ứng viên sáng giá cho hành trình tiếp theo. Chặng đua nước rút để giành lấy tấm vé quý giá bước vào nhà chung của The Face Vietnam 2026 vẫn đang tiếp tục./.

Lộ diện “át chủ bài” đầu tiên của mùa giải The Face Vietnam 2026 Chính kinh nghiệm dày dạn cả trên sàn diễn lẫn thị trường thương mại đã giúp Võ Hoàng Yến trở thành lựa chọn cho vị trí huấn luyện viên The Face Vietnam mùa giải 2026 - "sân chơi" của làng mẫu Việt Nam.