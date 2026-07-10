Syria nhận lại bộ sưu tập cổ vật sau 15 năm lưu giữ tại Pháp

Pháp đã chính thức trao trả 23 hiện vật khảo cổ quý giá của Syria sau khoảng 15 năm lưu giữ tại nước này.

Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm lịch sử tới thủ đô Damascus - chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo phương Tây cấp cao kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các hiện vật được vận chuyển trên chuyên cơ của Tổng thống Macron và bàn giao cho Bảo tàng quốc gia Syria tại Damascus ngày 8/7.

Bộ sưu tập bao gồm các hiện vật bằng đồng thời La Mã, cổ vật từ thời Byzantine và Hồi giáo, cùng một tấm tranh khảm nhiều màu sắc từng trang trí tại Đại Thánh đường Umayyad.

Những cổ vật này được Syria cho Viện Thế giới Arab (Arab World Institute) ở Paris mượn để phục vụ một triển lãm về di sản khảo cổ Syria vào năm 2011.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Syria bị cắt đứt dưới thời chính quyền của ông al-Assad, các hiện vật vẫn được lưu giữ tại Pháp cho đến nay.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, các hiện vật thuộc sở hữu của các bảo tàng tại Damascus, Aleppo, Latakia và Palmyra. Cơ quan này cho biết Pháp là quốc gia đầu tiên hợp tác với Syria trong chiến dịch quốc gia nhằm đưa các cổ vật đang lưu giữ ở nước ngoài trở về.

Bà Nivine Saadeddine, giám tuyển của Bảo tàng quốc gia, cho biết bộ sưu tập phản ánh những giai đoạn quan trọng nhất của nền văn minh Syria. Các hiện vật có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 9 trước Công nguyên đến thế kỷ 14-15 sau Công nguyên. Mỗi hiện vật đều đại diện cho một chương riêng trong lịch sử Syria./.

Mất trộm cổ vật quý tại Bảo tàng quốc gia Damascus của Syria Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Damascus, Syria ngày 12/11 đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra sau khi một số cổ vật bị đánh cắp trong đêm 9/11 tại khu trưng bày cổ điển.