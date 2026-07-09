Tùng Dương bắt 'trend' giới trẻ, làm MV 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?'

Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, ca sỹ Tùng Dương chọn ngày 9/7 để giới thiệu MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” - một ca khúc chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Theo tác giả Đạt Max, từ một câu nói tạo “trend” trên mạng đã khiến anh trăn trở rằng thế nào là rực rỡ? Rực rỡ không có nghĩa nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức.

"Với tôi, mỗi lần hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận một lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn thì đó đã là một khoảnh khắc rất rực rỡ,” tác giả Đạt Max chia sẻ.

Suy nghĩ đó nhận được sự đồng cảm của ca sỹ Tùng Dương. Anh gửi ca khúc cho nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng để phối khí và quyết định dàn dựng MV.

Tùng Dương và êkip thực hiện MV. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

“Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật. 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?' giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình,” ca sỹ Tùng Dương chia sẻ.

MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) xây dựng trên một ý tưởng đặc biệt xoay quanh ba nhân vật đều do Thừa Tuấn Anh nhập vai.

Diễn viên Thừa Tuấn Anh đã lột tả chiều sâu của ba nhân vật trong MV nhưng thực chất là ba phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời hoặc trong ba vũ trụ song song của cùng một con người.

Đó là một nhiếp ảnh gia luôn khao khát được khẳng định bản sắc nghệ thuật của mình nhưng dần lạc lối khi bị cuốn theo những tiêu chuẩn đại trà và áp lực phải chiều lòng số đông. Anh đại diện cho những người làm sáng tạo đang đánh mất tiếng nói riêng để đổi lấy sự công nhận.

Tùng Dương cho rằng cuộc đời rực rỡ là khi chúng ta dũng cảm sống đúng với chính mình, theo đuổi đam mê của chính mình. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Đó là một nhân viên văn phòng với guồng quay công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đến một thời điểm, anh quyết định tạm gác lại những bộn bề để bước vào một hành trình dành riêng cho chính mình, không phải để chạy trốn cuộc sống mà để tìm lại cảm hứng, lòng can đảm và lý do khiến mình muốn tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Đó cũng là một chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống. Phía sau những chuyến xe là một trái tim chưa từng từ bỏ ước mơ. Cậu đại diện cho nhiều người trẻ đang âm thầm nỗ lực, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Ba câu chuyện, ba lát cắt tưởng như riêng biệt nhưng lại giao thoa ở cùng một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được gọi là thành công theo chuẩn mực của xã hội có còn đáng để tự hào? Và gặp nhau ở một điểm chung: Ai cũng đều khát khao được sống đúng với giá trị của mình./.

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