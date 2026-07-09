Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch: Tăng sức cạnh tranh cho các địa phương

Chiều 9/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng 2 điểm cầu cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, cũng là năm mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam trong điều kiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với toàn ngành, phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện và tạo ra những chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực công tác.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng, là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; thể thao phải góp phần nâng cao tầm góp sức khỏe con người và vị thế Việt Nam; du lịch phải tiếp tục khẳng định vai trò là nền kinh tế mũi nhọn gắn liền, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng; báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại… phải kịp thời định hướng, nâng cao nhận thức xã hội, tăng cường các giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin…

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh trước đây thể chế được xem là một trong những điểm nghẽn của quá trình phát triển. Tuy nhiên, đến nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khẳng định thể chế không còn là điểm nghẽn, mà thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết công tác chỉ đạo được triển khai theo hướng kiến tạo, phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị KPI” lấy hiệu quả, chất lượng kết quả đầu ra làm thước đo, qua đó gắn trách nhiệm của các Thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác tham mưu xử lý công việc.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tam Ninh)

Du lịch tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục là điểm sáng trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tổng lượng khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt gần 12,3 triệu lượt (tăng gần 15% so với cùng kỳ), mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm; tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 569 nghìn tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ)...

Các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được triển khai hiệu quả; công tác báo chí, truyền thông, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc được thực hiện thường xuyên, liên tục với hiệu quả ngày càng được nâng cao; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh; thể thao thành tích cao có bước khởi sắc; công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có tín hiệu phát triển tích cực với nhiều sản phẩm, hoạt động văn hóa đặc sắc, sáng tạo.

Sáu tháng đầu năm, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Theo đó, Hà Nội triển khai ban hành 25 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm với 70 nhiệm vụ, thành lập 4 tổ công tác triển khai chuyên đề; Quảng Ninh chuyển từ tổ chức sự kiện sang phát triển thương hiệu sự kiện gắn với du lịch; Đà Nẵng phát động phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”…

Tạo nền tảng phát triển mới cho ngành

Sáu tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời là thời điểm tăng tốc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

“Với tinh thần đó, ngành văn hoá, thể thao và du lịch cả nước cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là ‘Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc’; cần đột phá kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030,” Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước tiên là tập trung hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định, tạo dư địa phát triển cho cả giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hai là tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Ba là, tập trung phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Bốn là, tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao hiệu quả văn hóa đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Năm là, tập trung đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu ngành.

Sáu là, tập trung xây dựng đội ngũ, phát huy vai trò người đứng đầu; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và sức mạnh phối hợp của toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương./.

Đánh thức tối đa tiềm năng từ trục di sản văn hóa Danh hiệu Di sản TG liên tỉnh, thành phố không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản vùng Đông Bắc, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh.