Mất trộm cổ vật quý tại Bảo tàng quốc gia Damascus của Syria

Ngày 12/11, Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Damascus, Syria đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra sau khi một số cổ vật bị đánh cắp.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, vụ trộm diễn ra trong đêm 9/11 tại khu trưng bày cổ điển - nơi lưu giữ nhiều hiện vật khảo cổ từ thời Hy Lạp hóa, La Mã và Byzantine.

Một quan chức tiết lộ nhà chức trách đã bắt đầu điều tra và bảo tàng sẽ chưa mở cửa lại cho tới khi thu thập xong chứng cứ. Công tác kiểm kê hiện vật đang được triển khai để xác định số lượng đồ bị mất.



Nguồn tin từ cơ quan quản lý bảo tàng xác nhận 6 tượng nhỏ thời La Mã khắc họa nữ thần Venus đã bị lấy cắp. Ngoài ra, các thỏi vàng cũng nằm trong số hiện vật bị mất.



Bảo tàng Quốc gia Damascus cho biết đang phối hợp với lực lượng an ninh điều tra vụ việc và áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh để bảo vệ hiện vật, tăng cường giám sát nội bộ.



Bảo tàng Quốc gia Damascus nơi tập trung hàng chục nghìn hiện vật từ thời kỳ tiền sử, Hy Lạp-La Mã đến nghệ thuật Hồi giáo. Trong thời kỳ xảy ra xung đột, nhiều cổ vật từ khắp nơi trên cả nước được chuyển về đây cất giữ tránh thất thoát. Các bảo tàng và di tích trên khắp Syria từng nhiều lần bị đánh cắp, phá hủy, gây thiệt hại lớn./.

