Ai Cập chuẩn bị mở cửa đại Bảo tàng trưng bày hơn 100.000 hiện vật cổ đại

Ai Cập dự kiến sẽ chính thức khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) vào đầu tháng 11/2025 như một phần trong nỗ lực thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế tới quốc gia Bắc Phi này, sau khi lễ khánh thành bị hoãn hồi tháng trước do căng thẳng địa chính trị khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc họp nội các ngày 6/8, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã chỉ đạo tất cả các bộ và cơ quan liên quan hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ khánh thành GEM diễn ra vào ngày 1/11, theo chỉ thị của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi.

Lễ khánh thành GEM dự kiến được tổ chức vào ngày 3/7, nhưng chính phủ Ai Cập ngày 21/6 đã quyết định hoãn sự kiện này, giữa lúc căng thẳng khu vực ngày càng leo thang vào thời điểm đó, nhất là cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Ông Madbouly nhấn mạnh lễ khánh thành GEM sẽ là một sự kiện quốc tế đặc biệt, cùng với chuỗi sự kiện quốc gia quan trọng gắn liền với lịch sử Ai Cập hiện đại.

Được khởi công xây dựng từ năm 2002 trên diện tích gần 500.000m2, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ USD, GEM là một trong những công trình văn hóa đồ sộ nhất của Ai Cập trong thế kỷ 21.

Tọa lạc gần Quần thể Kim tự tháp Giza nổi tiếng trên Cao nguyên Giza, GEM không chỉ là bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày một nền văn minh duy nhất - nền văn minh Ai Cập cổ đại, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa ngành du lịch và bảo tồn di sản của Ai Cập.

Nằm ở tỉnh Giza, cách trung tâm Cairo khoảng 20km về phía Tây, GEM vừa tạo nên một liên kết trực quan đầy ấn tượng giữa di sản cổ xưa và kiến trúc hiện đại.

Khu trưng bày của bảo tàng có diện tích khoảng 24.000m2. GEM gồm có 12 phòng trưng bày chính kể lại câu chuyện về xã hội Ai Cập cổ đại với 3 chủ đề chính: Vương quyền, Xã hội và Tín ngưỡng.

Các hiện vật tại bảo tàng được sắp xếp theo các phương pháp trưng bày hiện đại nhất, mang đến một trải nghiệm tương tác sâu sắc cho du khách.

Đến nay, hơn 57.000 hiện vật đã được chuyển đến bảo tàng, trong đó 14.000 hiện vật đã được trưng bày tại các phòng triển lãm chính.

GEM sẽ là nơi lưu giữ toàn bộ bộ sưu tập của Vua Tutankhamun, bao gồm 5.390 hiện vật.

Vua Tutankhamun là một trong những vị vua nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại. Ông trị vì từ khi mới 9 tuổi cho đến khi qua đời vào khoảng 19 tuổi. Triều đại của ông tuy ngắn ngủi nhưng lại là một trong những thời kỳ thịnh vượng nhất của Ai Cập cổ đại.

GEM không chỉ là nơi bảo tồn di sản và văn minh của Ai Cập, mà còn đóng vai trò trung tâm khoa học, văn hóa và giáo dục. Với các phương tiện công nghệ hiện đại, bảo tàng sẽ mang đến trải nghiệm tích hợp độc đáo cho khách tham quan.

Sau khi được chính thức khánh thành, GEM sẽ trở thành một trong những điểm đến văn hóa quan trọng nhất trên thế giới. Nơi đây sẽ trưng bày hơn 100.000 hiện vật từ nền văn minh Ai Cập cổ đại, bao gồm cả bộ sưu tập Tutankhamun đầy đủ.

Đây không chỉ là bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới, mà còn là điểm nhấn của ngành du lịch Ai Cập.

Một trong những điểm nổi bật của GEM là công nghệ trưng bày tiên tiến, kết hợp giữa hình ảnh 3D, thực tế ảo và ánh sáng hiện đại. Những trải nghiệm đa giác quan này cho phép khách tham quan "đi ngược dòng thời gian," hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, tín ngưỡng, đời sống và thế giới quan của người Ai Cập cổ đại.

Việc xây dựng GEM là một phần trong chiến lược của chính phủ Ai Cập nhằm thúc đẩy ngành du lịch - một trụ cột kinh tế quan trọng của đất nước. GEM không đơn thuần chỉ là một điểm đến du lịch, đó còn là một biểu tượng thể hiện khát vọng kết nối quá khứ huy hoàng với một tương lai phát triển bền vững.

Không chỉ lưu giữ kho tàng văn hóa phong phú của một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, GEM hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ đối với mọi du khách muốn khám phá chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp trường tồn của đất nước Ai Cập./.



Ai Cập phát hiện bộ sưu tập trang sức từ 2.600 năm tuổi Bộ sưu tập trang sức quý hiếm vừa được phát hiện mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình phát triển lịch sử của Đền Karnak trong thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.