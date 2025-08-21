Tiếp nhận cổ vật thời kỳ văn hóa Champa do người dân hiến tặng

Ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã tiếp nhận cổ vật là tượng thần khỉ Hanuman có niên đại thế kỷ 11 (thời kỳ văn hóa Champa) do một người dân xã Vạn Tường đến hiến tặng.

Cổ vật tượng thần Khỉ Hanuman do ông Dương Đình Lục, trú tại thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và tự nguyện nộp.

Cổ vật có chất liệu là đá điêu khắc, nặng 150kg, thuộc niên thế kỷ 11-12 (văn hóa Champa).

Theo ông Dương Đình Lục, đầu năm 2021, ông đi câu cá tại vùng biển Vũng Buồn và phát hiện nhiều mảnh gốm vỡ. Khi lặn xuống biển ở độ sâu 2-4m, cách bờ 50m, ông đã phát hiện tượng đá hình khỉ nhô lên dưới lớp cát nên đã trục vớt đưa về nhà.

Nhiều người hiếu kỳ tìm đến gia đình ông để xem tượng khỉ. Có người đã trả giá 2 tỷ đồng nhưng ông không bán. Năm 2023, ông được chính quyền địa phương vận động giao nộp cổ vật để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn.

Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Nguyễn Văn Thanh cho biết căn cứ Quyết định số 813/QĐ-UBND, ngày 3/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tự nguyện bàn giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/8 đã có Công văn số 653/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được tìm thấy là cổ vật do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thưởng cho cá nhân phát hiện tài sản theo quy định tại Điều 99 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan./.

