Giới thiệu đến công chúng những cổ vật quý của Cung đình Huế

Chiều 10/7, tại Điện Long An, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ.”

Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới thời Nguyễn. Các hiện vật đa dạng về loại hình và chất liệu như đồ vàng, đồ bạc, pháp lam, đồng tam khí, đồ dệt, gốm sứ, đồ gỗ…

Triển lãm trưng bày với 4 thông điệp chủ đạo, gồm: Quyền uy triều đại, Nghi lễ và trật tự cung đình, Tinh hoa thủ công và mỹ thuật, Vàng son còn mãi.

Mỗi cổ vật là một “chứng nhân lịch sử” mang trong mình dấu ấn của một thời kỳ vàng son cùng những giá trị nghệ thuật được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, triển lãm giới thiệu đến công chúng những cổ vật quý được các nhà sưu tầm dày công sưu tập và gìn giữ, kết hợp với nguồn hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng những cổ vật quý được các nhà sưu tầm dày công sưu tập và gìn giữ, kết hợp với nguồn hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đây còn là điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu, nơi các nhà sưu tầm cổ vật chia sẻ góc nhìn về một thú chơi đầy nghệ thuật nhưng cũng lắm công phu.

Triển lãm hứa hẹn đem đến một hành trình trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng và để lại những khoảnh khắc lắng đọng cho du khách thập phương khi đến với Cố đô Huế.

Tại triển lãm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận các hiện vật, tư liệu có giá trị do các nhà sưu tập trao tặng, gồm: 1 đĩa pháp lam, 1 sắc phong thời Thành Thái, 1 hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn.

Đây là nguồn hiện vật, tư liệu quý, góp phần làm phong phú sưu tập của Bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Triển lãm diễn ra đến ngày 9/10./.

Triển lãm trưng bày với 4 thông điệp chủ đạo, gồm: Quyền uy triều đại, Nghi lễ và trật tự cung đình, Tinh hoa thủ công và mỹ thuật, Vàng son còn mãi. (Ảnh: Nguyên Lý/ TTXVN)

Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” trở về vị trí lịch sử Sau quá trình phục chế thận trọng, đúng quy chuẩn bảo tồn di sản, “Ngai vua triều Nguyễn” đã được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, nơi gắn liền với quyền lực triều Nguyễn suốt hơn một thế kỷ.