Khi xẩm, rối, ca trù cùng 'vẽ' lên bức tranh văn hóa truyền thống Hà Nội

Nếu xẩm gợi lên một Hà Nội của đời sống và tinh thần phố thị, ca trù đại diện cho nét thanh lịch, tinh tế và chiều sâu tri thức, thì múa rối nước lại tái hiện mảnh đất kinh kỳ rộn ràng lễ hội, huyền tích và văn hóa dân gian.

Điều thú vị là ba loại hình nghệ thuật truyền thống này được tổ hợp biểu diễn Cadao Collective lựa chọn như ba mảnh ghép để vẽ lên bức tranh đa diện về văn hóa Hà Nội.

Mang theo tinh thần cách tân “New Taste of Heritage-Phong vị mới của di sản,” chương trình đưa người xem đến với hành trình nghệ thuật kết tinh những giá trị truyền thống với hơi thở đương đại.

Rối Show tích hợp các loại hình rối khác nhau như rối nước, rối dây, rối bóng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ở đó, khán giả được đến với “Rối Show” để thưởng thức những tương tác sân khấu đặc biệt, với các tiết mục lấy cảm hứng từ những tích trò dân gian truyền thống. Chương trình kết hợp rối nước và rối bóng, cùng phần âm nhạc đan xen giữa các làn điệu dân gian và những sáng tác mới, tạo nên cách tiếp cận mới mẻ đối với nghệ thuật truyền thống.

Không gian diễn xướng thủy đình được thiết kế và thi công hoàn toàn thủ công, kết hợp các yếu tố của kiến trúc truyền thống với ngôn ngữ thiết kế tối giản đương đại, tạo nên một không gian biểu diễn vừa mang dấu ấn di sản, vừa có điểm nhấn nghệ thuật.

“Rối Show” gắn liền với hoạt động của Phường rối Tây Hồ, với sự nghiên cứu, sáng tạo và cố vấn của những chuyên gia như Nghệ sỹ Ưu tú Chu Lượng (nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long); Đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Quang Vân; cùng các nghệ nhân, nghệ sỹ từ các phường rối cổ truyền.

Không chỉ tạo ra không gian biểu diễn ca trù thường nhật, nơi đây còn được định hướng sẽ trở thành nơi đào tạo nghệ nhân, nghệ sỹ và thế hệ ca nương mới, tạo nên không gian thực hành và tiếp nối nghệ thuật ca trù. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với rối nước, du khách còn được “chạm” vào tâm hồn của Hà Nội cùng “Ca trù Show” với sự thể hiện của Nghệ sỹ Ưu tú Thúy Hòa; Kép đàn, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Khuê; Nghệ nhân trống chầu Nguyễn Quyết Thắng... Các tiết mục được trình diễn theo lối hát hào hoa mà vẫn giữ được nét hàn lâm đặc trưng của môn nghệ thuật được coi là “không dành cho số đông.”

Hành trình trải nghiệm nghệ thuật còn đưa du khách đến với “Xẩm Show” cùng các làn điệu: “Xẩm 36 phố phường,” “Vui nhất có chợ Đồng Xuân,” “Xẩm diêm huê,” “Mục hạ vô nhân”…, với phần trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Hoạch; Thạc sỹ nghệ thuật, nghệ nhân Tạ Hạnh; nghệ sỹ Trần Koóng...

Đặc biệt, không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống, chương trình còn mở ra không gian thể nghiệm, nơi khán giả được trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội để thấu cảm những câu chuyện văn hóa đi qua nhiều thế kỷ và tận tay chạm vào những nhạc cụ góp phần làm nên những thanh âm dân tộc như đàn đáy, đàn bầu, trống chầu, nhị, phách…

Chương trình còn mở ra không gian thể nghiệm, nơi khán giả được trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa “Rối Show”, “Xẩm Show”, “Ca trù Show” cũng là sản phẩm đánh dấu sự ra mắt của không gian CADAO Collective - một điểm đến mới để thưởng nghệ thuật truyền thống giữa lòng Thủ đô.

Ông Tạ Trung Dũng, Giám đốc Nghệ thuật kiêm Chủ tịch Phường rối Tây Hồ cho biết: "Tại Cadao Collective, chúng tôi hướng tới sự tiếp biến văn hóa để tạo ra điểm đến mới mẻ mang hơi thở thời đại, và tạo nên tính cộng đồng cho các hoạt động văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ, đồng hành mật thiết từ các nghệ nhân, nghệ sỹ gạo cội cùng các chuyên gia văn hóa, hành trình tiếp biến và kế thừa di sản này sẽ luôn được triển khai một cách bài bản, bền vững và tràn đầy sức sống.”

Cadao Collective hoạt động từ 7h00-22h00 hàng ngày tại 66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội./.

Các nghệ sỹ, nhạc công vào vai những con rối dây. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV - lan tỏa di sản phi vật thể đặc sắc Liên hoan được tổ chức với sự tham gia của 16 tiết mục dự thi múa hát tập thể, 105 thí sinh của 21 nhóm, câu lạc bộ Ca trù và thí sinh trên địa bàn Hà Nội dự thi đào nương, kép đàn và trống chầu.