Hàng nghìn người tham dự đại nhạc hội "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh"

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió, tỉnh Gia Lai, hàng nghìn người dân và du khách đã tham dự chương trình nghệ thuật "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh," một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Chương trình do Tập đoàn FLC tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến sản phẩm giải trí quy mô cho người dân và du khách mà còn góp phần đa dạng hóa các hoạt động du lịch về đêm, quảng bá hình ảnh biển Quy Nhơn, gia tăng sức hút của điểm đến trong mùa cao điểm hè và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Đêm nghệ thuật được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sỹ như Dương Edward, Văn Mai Hương, Dương Thuận và Hoàng Ngân.

Đặc biệt, sức nóng của đêm nhạc được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của "phù thủy âm thanh" DJ Trang Moon với những bản phối EDM sôi động đầy mê hoặc cùng nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung khiến hàng ngàn khán giả không thể ngồi yên.

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc, điểm nhấn được mong chờ nhất của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được thực hiện tại Eo Gió, tạo nên không gian lễ hội sôi động.

Sự hòa quyện giữa ánh sáng, biển trời và thiên nhiên Eo Gió tạo nên khoảnh khắc đắt giá của đêm hội, mang đến những góc check-in "triệu view" cho người dân và du khách tham dự.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026, chương trình "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật quy mô mà còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Quy Nhơn, phục vụ nhu cầu thưởng thức và vui chơi giải trí cho hàng nghìn du khách dịp cuối tuần./.

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