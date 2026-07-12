Nhờ AI, phim ngắn-nội dung số có thể trở thành 'vũ khí' truyền thông hiệu quả

Công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm ngành điện ảnh và quảng cáo có thể bứt phá mạnh mẽ nếu chúng ta đón nhận trí tuệ nhân tạo (AI) bằng tư duy cởi mở, chủ động và sáng tạo.

Đó là nhận định của diễn viên-nhà sản xuất Mai Thu Huyền, Tổng Giám đốc MTH Corporation tại Hội nghị AI Transformation Summit 2026 tối 11/7 tại Hà Nội.

“Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của công nghệ làm phim. Từ những ngày dựng phim bằng băng từ, quay phim bằng phim nhựa cho đến thời đại kỹ thuật số hôm nay. Năm năm trước, nếu có người nói tôi có thể tự tạo một MV ca nhạc, một phim hành động hay những thước phim điện ảnh chỉ với AI, có lẽ tôi cũng khó tin, nhưng giờ đây, chúng ta đang bước vào một cuộc cách mạng mới mang tên AI,” diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ.

Diễn viên-nhà sản xuất Mai Thu Huyền tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Theo nữ nghệ sỹ, AI không thể thay thế cảm xúc, trải nghiệm sống, sự đồng cảm và góc nhìn sáng tạo của con người. Nhưng AI có thể trở thành một trợ lý vô cùng đắc lực, giúp các nhà làm phim hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn, tiết kiệm hơn và mở ra những khả năng sáng tạo mà trước đây chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

Chị đề cập đến sự phát triển bùng nổ của phim ngắn AI thời gian gần đây và cho rằng phim ngắn có thể trở thành vũ khí truyền thông hiệu quả.

“Với tôi, AI không làm mất đi giá trị của điện ảnh mà đang tạo thêm cơ hội để những người kể chuyện có thể kể câu chuyện của mình theo những cách mới mẻ và hấp dẫn hơn. AI có thể tạo ra hàng triệu nội dung. Nhưng chỉ có những nội dung tạo được niềm tin mới tạo ra doanh thu,” diễn viên Mai Thu Huyền nêu quan điểm.

Cùng trao đổi về vấn đề này tại hội nghị, đạo diễn Nguyễn Khải Anh đề cập đến xu hướng mới trong bối cảnh quảng cáo truyền thống đang dần mất hiệu quả và việc chuyển dịch từ quảng cáo trực diện sang việc lồng ghép thương hiệu vào nội dung phim ảnh và tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đạo diễn Khải Anh, 10-15 năm trước, chưa có phim ngắn chiếu mạng nhiều, phần lớn khán giả dành thời gian chờ đợi phim truyền hình, rating rất cao. Tất cả các doanh nghiệp muốn quảng cáo đều phải xếp hàng chờ đợi để có vài chục giây trên sóng. Tuy nhiên, phương thức quảng cáo truyền thống bằng cách cắt ngang giữa phim trên truyền hình thường gây khó chịu cho người xem.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xu hướng hiện nay là doanh nghiệp lồng ghép giá trị thương hiệu một cách khéo léo vào trong mạch phim, trả quyền lợi khách hàng một cách thẩm mỹ nhất mà không tạo ra sự phản cảm đối với khán giả.

Điều này không chỉ áp dụng với phim ngắn mà còn các loại hình nội dung khác như game show, các chương trình truyền hình thực tế…

Cùng quan điểm với nghệ sỹ Mai Thu Huyền, đạo diễn Khải Anh cho rằng với thói quen "lướt quẹt" trên điện thoại như hiện nay, video/phim ngắn quảng cáo đang trở thành một mô hình đầy tiềm năng trong tương lai gần.

Theo đạo diễn Khải Anh, phim truyền hình truyền thống hiện đang bị "khống chế" bởi bối cảnh, kinh phí… cũng như hạn chế về tầm nhìn, trí tưởng tượng. Trong khi đó, AI thực hiện được các cảnh phim hoành tráng (hành động, cháy nổ…), giúp tối ưu hóa chi phí và rút ngắn khoảng cách sản xuất.

Đạo diễn Khải Anh cho rằng AI không thay thế được ý tưởng của con người nhưng nó sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ của những người làm phim với giá thành rẻ hơn, giúp câu chuyện của đạo diễn muốn hướng tới vẫn được giữ nguyên vẹn.

“Tất nhiên trong bối cảnh thực thi bản quyền ngày một nâng cao, việc tuân thủ bản quyền (hình ảnh, âm nhạc, sáng tạo…) là bắt buộc và phải được quy chuẩn hóa,” đạo diễn nhấn mạnh./.

Tăng cường giải pháp bảo vệ bản quyền, thúc đẩy thị trường nội dung số Thực tế cho thấy, tại nhiều quốc gia, công nghiệp văn hóa chỉ thực sự bứt phá khi cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đủ mạnh để bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người sáng tạo.