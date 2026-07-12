Hồng Nhung, Suboi, marzuz biểu diễn trong chương trình nghệ thuật về 'sống xanh'

Với 3 yếu tố Gió-Nước-Mặt Trời, chương trình nghệ thuật “The Flow of Evolution” (Dòng chảy của sự tiến hóa) tối 11/7 đã tôn vinh sức mạnh của sáng tạo trong việc truyền thông điệp sống xanh và tương lai bền vững.

Chương trình do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Được đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu xây dựng theo ba chương “Gió,” “Nước,” “Mặt Trời,” chương trình dẫn dắt khán giả qua một hành trình chuyển mình, từ những tia lửa đầu tiên của sự thay đổi, đến khả năng thích ứng bền bỉ và cuối cùng là viễn cảnh về một tương lai bền vững được vun đắp bằng tri thức và kỹ năng.

WEAN và marzuz truyền thông điệp qua biểu tượng "Gió". (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương “Gió” mở màn với những màn trình diễn của Suboi, WEAN và marzuz. Tiếp nối là chương “Nước,” được thể hiện qua những chuyển động giàu năng lượng của Last Fire Crew.

Chương cuối cùng - “Mặt Trời,” khép lại bằng sự hòa quyện giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ và âm nhạc, với sự kết hợp đặc biệt giữa ca sỹ Hồng Nhung và Fustic. Studio.

Chương trình là màn kết, khép lại chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway). Ra mắt từ tháng 8/2025, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và chuyển đổi xanh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

Xuyên suốt chương trình, những màn múa đương đại của Arabesque Vietnam đã kết nối ba chương thành một mạch kể chuyện liền mạch, tạo nên một tổng thể nghệ thuật xuyên suốt và giàu cảm xúc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiến dịch được triển khai thông qua nhiều hoạt động sáng tạo nghệ thuật, chuỗi nội dung kể chuyện trên nền tảng số, triển lãm công cộng, Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU–Việt Nam, Tuần lễ Giáo dục Đại học châu Âu 2025 và chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, trong suốt một năm qua, chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh.

Ở đó, các nghệ sỹ, các bạn trẻ, các đối tác và công chúng cùng gặp gỡ, khám phá cách sáng tạo có thể khơi mở những cuộc đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn cùng nhau kiến tạo.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ: “Với riêng tôi, điều truyền cảm hứng nhất trong suốt hành trình này chính là được chứng kiến sức sáng tạo phi thường của các nghệ sỹ Việt Nam cùng sự hưởng ứng đầy nhiệt huyết của rất nhiều bạn trẻ đã đồng hành với chiến dịch. Có lẽ đó cũng chính là thành tựu lớn nhất của chiến dịch”./.

Liên minh châu Âu truyền thông điệp về biến đổi khí hậu qua tác phẩm vũ đạo Thông qua tác phẩm vũ đạo “Nước,” các nghệ sỹ trẻ truyền thông điệp về sự thích ứng, kết nối và phát triển của con người trong bối cảnh môi trường và khí hậu đang thay đổi.