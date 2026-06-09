The Face Vietnam 2026: Hé lộ “tiêu chí vàng” để trở thành “người được chọn”

Không còn thời gian cho những màn “chào sân” an toàn, các thí sinh tiềm năng của The Face Vietnam 2026 vừa trải qua thử thách videoshoot quảng bá sản phẩm. Trong đó, nhiều thí sinh đã bứt phá và chứng minh tư duy hình ảnh nhạy bén trước camera. Áp lực thời gian cùng những yêu cầu khắt khe từ ban tổ chức không chỉ trở thành “phép thử” bản lĩnh mà còn là cơ hội để các gương mặt tiềm năng bộc lộ cá tính, sự sáng tạo và tố chất của một người mẫu thế hệ mới.

Trong bối cảnh thời đại số hóa, chương trình hướng đến những gương mặt đa năng, không chỉ cần tư duy hình ảnh tốt mà còn nhạy bén trong truyền tải thông điệp thương hiệu trên các nền tảng số.

“Với The Face Vietnam 2026, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt thương hiệu đơn thuần. Mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới bắt kịp xu hướng thời đại, đặc biệt là thấu hiểu các tố chất của một KOL đang được các thương hiệu săn đón hàng đầu,” Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), Giám đốc sản xuất chương trình, bà Trang Lê cho hay.

Qua những màn tuyển chọn kỹ lưỡng của vòng thi catwalk với trang phục tự do, các nhân tố tiềm năng dần lộ diện để bước tiếp vào phần thi thử thách videoshoot quảng bá sản phẩm. Đây là vòng thi quan trọng nhằm giúp các huấn luyện viên có góc nhìn toàn diện hơn về tố chất và bản lĩnh của thí sinh trước áp lực của thị trường quảng cáo chuyên nghiệp.

Theo đó, mỗi thí sinh có 20 phút để hoàn thành video quảng bá cho sản phẩm mà ban tổ chức đưa ra. Không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong cách xây dựng nội dung, các thí sinh còn phải đảm bảo tính chính xác khi giới thiệu sản phẩm, từ thao tác cầm máy, sử dụng thiết bị đến cách tương tác tự nhiên trước ống kính.

﻿ ﻿ Các thí sinh trong thử thách videoshoot quảng bá sản phẩm. (Ảnh: BTC)

Thử thách đòi hỏi khả năng truyền tải thông điệp, tư duy hình ảnh, sự tự tin trước máy quay cùng bản lĩnh xử lý áp lực trong thời gian ngắn. Đặc biệt, với mỗi sản phẩm, thí sinh cần nhanh chóng nắm bắt và làm nổi bật những tính năng nổi trội nhất, thể hiện khả năng truyền thông ngắn gọn nhưng đủ sức thuyết phục người xem.

Đối diện “bài toán khó” ấy cũng chính là lúc những cá tính khác biệt lộ diện. Ban giám khảo đánh giá, các gương mặt như Nguyễn Châm Anh (Châm Sứa), Nguyễn Văn Hoàng Long, Nguyễn Xuân Thắng, Chip Nguyễn... đã ghi điểm bằng sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu và khả năng ứng biến tự nhiên trước ống kính. Họ khiến sân khấu buổi casting liên tục biến hóa bởi nỗ lực bứt phá bằng những chiến lược khác biệt.

Một số thí sinh nổi bật sau phần thử thách như Đàm Phương Linh với gương mặt “không góc chết,” hay thí sinh Đỗ Hoàng Sơn chọn quảng bá sản phẩm thông qua lăng kính một câu chuyện chân thật về gia đình. Sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành và những uốn nắn từng lời thoại từ dàn huấn luyện viên đã giúp cậu nhận về đánh giá cao của giám khảo.

Nắm bắt cơ hội từ vòng trước, Phạm Như Phương (Louis Phạm) đã có màn bứt phá ấn tượng. Không còn ngần ngại thể hiện mình, “cô gái vàng trong làng thể thao” đã tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Dù còn điểm yếu về kỹ năng đọc thoại, sự tiến bộ cùng tinh thần cầu thị của Như Phương vẫn giúp cô nhận về “cơn mưa lời khen” của các huấn luyện viên.

Dàn huấn luyện viên và "host" chương trình của mùa giải năm nay. (Ảnh: BTC)

Xuyên suốt phần thi, các huấn luyện viên cũng không ngại lăn xả, trực tiếp hướng dẫn và liên tục đưa ra những góp ý thẳng thắn giúp nhiều gương mặt tiềm năng dần bộc lộ bản sắc riêng, đồng thời cho thấy những tố chất cần có của một người mẫu thế hệ mới.

Cuộc đua vào vòng trong của các thí sinh khu vực phía Bắc vẫn đang tiếp tục ở Hà Nội, trước khi ban tổ chức dành cơ hội cho thí sinh vòng sơ tuyển khu vực miền Nam vào ngày 27/6/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh “đắt show” tại sàn diễn Milan Fashion Week 2025 Quán quân The Face Vietnam 2023 Tú Anh giờ trở thành người mẫu Việt “đắt show” tại các sàn diễn tuần thời trang danh giá, dần khẳng định bản lĩnh và vị thế trên hành trình trở thành người mẫu quốc tế.