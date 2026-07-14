Du lịch âm nhạc đang định hình lại cách người Việt xê dịch ra sao?

Vài năm trở lại đây, du lịch âm nhạc (music tourism) đang nổi lên như một trong những xu hướng có tốc độ phát triển nhanh và lan rộng khắp thế giới, khi ngày càng nhiều du khách sẵn sàng lên kế hoạch cho cả hành trình chỉ để tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp (concert), lễ hội âm nhạc hay sự kiện giải trí.

Cũng vì thế, những kỳ nghỉ ngày nay đang được tái định nghĩa, trở thành cách để mỗi người theo đuổi đam mê và tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lý do để bắt đầu một chuyến đi

Theo báo cáo của Grand View Research (công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường trụ sở tại Mỹ), quy mô thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu dự kiến đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 15,8% trong giai đoạn 2026-2033.

Đáng chú ý, động lực chính đến từ sự thay đổi trong hành vi của thế hệ Millennials và Gen Z, những người ngày càng ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và kết nối văn hóa hơn là những chuyến tham quan truyền thống.

Thay vì lựa chọn điểm đến trước rồi tìm kiếm hoạt động để trải nghiệm, nhiều du khách bắt đầu chuyến đi từ chính một sự kiện. Một tấm vé “concert” của nghệ sỹ yêu thích hay một lễ hội âm nhạc có thể trở thành lý do để đặt vé máy bay, tìm kiếm khách sạn và khám phá một thành phố mới. Với họ, điểm đến không còn là yếu tố quyết định đầu tiên, mà chính trải nghiệm mới là động lực khởi đầu cho hành trình.

Được gặp gỡ, tiếp cận thần tượng ở khoảng cách gần cũng trở thành lý do để giới trẻ bắt đầu một chuyến đi. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Không đứng ngoài dòng chảy đó, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch âm nhạc của châu Á khi liên tục chào đón các nghệ sỹ quốc tế nổi tiếng. Sau thành công của “concert” Blackpink tại Hà Nội năm 2024, người hâm mộ tiếp tục chờ đón các buổi biểu diễn của Big Bang và EXO trong thời gian tới. Những sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn tạo động lực đáng kể cho nhu cầu du lịch, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến.

Dữ liệu từ Traveloka cho thấy khi các nghệ sỹ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, tác động đầu tiên được ghi nhận là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch trong nước. Lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng đáng kể vào thời điểm diễn ra các “concert” lớn, khi người hâm mộ từ nhiều địa phương lên kế hoạch đến thành phố tổ chức sự kiện.

Concert của BigBang kỷ niệm 20 năm ca hát tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24-25/10/2026 đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường, trong khi sự trở lại trước đó của EXO tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 4/2026 ghi nhận mức tăng gần gấp ba lần.

Không chỉ trong nước, xu hướng này còn lan rộng ra toàn khu vực. Mỗi khi nghệ sỹ được yêu thích tổ chức “concert” tại các quốc gia lân cận, người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng kết hợp du lịch để trực tiếp tham dự.

Dữ liệu tìm kiếm của Traveloka cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh vào thời điểm diễn ra các sự kiện âm nhạc lớn. Khi BTS mang Arirang World Tour đến Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Thái Lan tăng gần gấp tám lần so với thông thường. Một tuần sau đó, các đêm diễn tại Kuala Lumpur tiếp tục tạo nên làn sóng du lịch mới với lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Malaysia tăng khoảng bốn lần.

Màn tái hợp bùng nổ của 3 thành viên BigBang tại Coachella 2026, mở đường cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập. (Ảnh: AFP)

Khi The Weeknd mang tour diễn After Hours Til Dawn đến Singapore và Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến cả hai điểm đến này đều tăng gần gấp bốn lần so với thông thường. Các chặng lưu diễn của Post Malone Big Ass World Tour và Long Live The Black Parade của My Chemical Romance cũng cho thấy mô hình tăng trưởng tương tự…

Tất cả đều phản ánh một xu hướng rõ nét: chỉ một sự kiện âm nhạc cũng có thể định hình lại cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi, bất kể “concert” được tổ chức trong nước hay ở nước ngoài.

Động lực tăng trưởng bền vững

Theo các chuyên gia nhận định, “concert” không còn là điểm kết thúc của chuyến đi. Người hâm mộ ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm hơn, lưu trú lâu hơn và kết hợp việc tham dự sự kiện với khám phá ẩm thực, mua sắm, tham quan cũng như trải nghiệm văn hóa địa phương. Chỉ vài giờ thưởng thức âm nhạc trực tiếp cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một hành trình kéo dài nhiều ngày, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả du khách lẫn điểm đến.

Khi trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định du lịch, du lịch âm nhạc đang chuyển mình từ một xu hướng ngắn hạn thành động lực tăng trưởng bền vững cho nhu cầu du lịch trong khu vực.

Với lợi thế về kết nối hàng không cùng lịch sự kiện ngày càng sôi động, Đông Nam Á đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng này, trong đó du khách Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong thúc đẩy làn sóng du lịch xuyên biên giới.

Hình ảnh tại chương trình hòa nhạc "Tổ quốc trong tim." (Ảnh: BTC)

Giám đốc Quốc gia Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy cho hay: “Chúng tôi đang chứng kiến du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi. Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực.”

Đáng chú ý là nhu cầu này đã bắt đầu thể hiện rõ qua dữ liệu tìm kiếm của Traveloka từ nhiều tuần trước khi ‘concert’ diễn ra. Điều đó tạo điều kiện để nền tảng trực tuyến này có thể hỗ trợ người hâm mộ lên kế hoạch cho chuyến đi một cách trọn vẹn, đồng thời giúp các điểm đến và đối tác du lịch chuẩn bị tốt hơn cho du khách./.

Concert của G-Dragon khiến các tìm kiếm lưu trú tại Thủ đô Hà Nội tăng đột biến Sự bùng nổ của du lịch âm nhạc không đơn thuần là một xu hướng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch văn hóa. Âm nhạc và du lịch đều có khả năng kết nối con người và khơi gợi cảm xúc trong họ.