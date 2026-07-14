Quảng Ninh phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa

Ngày 14/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị về dự thảo Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề án này trở thành cơ sở quan trọng để mở ra không gian phát triển mới cho du lịch địa phương. Do vậy, các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu nhằm tạo cơ sở thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án và ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các di sản thế giới, khu du lịch quốc gia.

Các không gian di sản trọng điểm như Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn, Móng Cái… cần được đầu tư bài bản để hình thành các sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh khu vực. Địa phương tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Song song với nghiên cứu đầu tư thiết chế văn hóa mới, tỉnh phát huy hiệu quả các công trình hiện có như Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm để hình thành các sản phẩm du lịch đêm, không gian biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn ứng dụng công nghệ hiện đại. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, huy động nguồn lực tổng hợp từ Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; phấn đấu mỗi xã, phường đều có sản phẩm kinh tế đêm phù hợp, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh Quảng Ninh.

Theo dự thảo đề án, tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa gắn với du lịch đêm là động lực cốt lõi để thực hiện bước chuyển dịch mô hình từ tăng trưởng “nâu” sang “xanh." Đề án xác định mô hình liên kết: di sản là lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm đóng vai trò là không gian mở rộng tiêu dùng, gia tăng trải nghiệm. Mục tiêu nhằm hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng cao, thu hút các phân khúc khách có khả năng chi trả cao, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên nguyên tắc phát triển bền vững.

Dự thảo đề án đặt mục tiêu đưa kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch đêm trở thành trục động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương; định vị tỉnh là trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng và điểm đến hàng đầu châu Á về du lịch di sản và kinh tế ban đêm.

Cụ thể, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón 28 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt từ 160.000-180.000 tỷ đồng, đóng góp 13-15% GRDP của tỉnh. Tỉnh dự kiến hình thành 3 khu du lịch quốc gia gắn với du lịch đêm và công nghiệp văn hóa; 8 không gian kinh tế di sản, 6 khu vực phát triển kinh tế ban đêm trọng điểm và số hóa 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt.

Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch di sản hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phát triển theo chuỗi giá trị và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero)./.

Kinh tế đêm mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Quảng Ninh Nếu trước đây các hoạt động chủ yếu kết thúc vào cuối buổi chiều thì nay nhiều không gian văn hóa, giải trí, mua sắm và nghệ thuật đã hoạt động xuyên tối, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách.