Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác song phương

Ngày 14/7, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Quốc khánh Pháp (Ngày Bastille, 14/7/1789-14/7/2026).

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định Việt Nam-Pháp đã cùng chia sẻ những giá trị nền tảng như chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và khó lường, việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị trên cơ sở những giá trị chung đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Phần trình diễn áo dài lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam-Pháp của nhà thiết kế Hàn Phượng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại sứ sắp kết thúc ba năm nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông bày tỏ tình cảm với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định rằng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới để giúp Việt Nam xây dựng sự tự chủ chiến lược của mình, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm nhằm đảm bảo phát triển bền vững và an toàn, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực trong công tác đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam để đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng, nhưng chính đáng và khả thi mà Việt Nam đã đặt ra cho giai đoạn từ nay tới năm 2045.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng đây là dịp để suy ngẫm về mối quan hệ bền chặt gắn kết Việt Nam và Pháp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Kể từ khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nước đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể và thiết thực trong hợp tác song phương, cũng như thực hiện cam kết chung trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hợp tác kinh tế và thương mại tiếp tục được tăng cường nhờ các cơ chế hợp tác hiệu quả. Pháp vẫn là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Phía Việt Nam hy vọng Pháp sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Sự phát triển này sẽ tạo cơ hội hợp tác kinh tế cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư lẫn nhau trong các lĩnh vực như logistics, cảng biển, phát triển đô thị bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi cung ứng và mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho nền kinh tế của cả hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Pháp tổ chức triển lãm một phần trong bộ sưu tập 300 chiếc xe đạp Peugeot sản xuất tại Pháp của nhà sưu tập-kỷ lục gia Đào Xuân Tình.

Xe đạp Pháp Peugeot trong bộ sưu tập của kỷ lục gia Đào Xuân Tình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Tình cho biết các trưng bày gồm 21 chiếc xe đạp nam nữ và thiếu nhi sản xuất tại Pháp trước năm 1982.

Ông Tình yêu văn hóa Pháp và những chiếc xe Peugeot bởi đây là một phần của văn hóa Hà Nội thời kỳ trước.

"Đối với tôi, sưu tầm không phải là để sở hữu. Đó là để bảo tồn và kể lại những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Khi nhìn chúng, tôi thấy gia đình mình, những người thân yêu và một thời đại đã qua. Hy vọng những chiếc xe đạp tôi sưu tầm có thể giúp mọi người hiểu về lịch sử để có thể trân trọng hiện tại hơn và sống nhân ái hơn,” ông nói./.

Tiếng chuông leng keng và bộ sưu tập Peugeot độc đáo giữa lòng Hà Nội Thế kỷ 21 mang đến một cuộc sống hiện đại với nhiều đổi thay, thế nhưng tình yêu dành cho xe đạp Peugeot cổ vẫn luôn dạt dào trong ông Đào Xuân Tình, gợi nhớ về nét đẹp thanh lịch của Thủ đô một thời.