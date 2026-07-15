Điện Biên công nhận điểm du lịch cấp tỉnh với Cột cờ A Pa Chải

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định công nhận điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu.

Sự kiện này góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực cực Tây Tổ quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Công thương; Tài chính; Ngoại vụ; Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân xã Sín Thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực cực Tây Tổ quốc.

Công trình Cột cờ A Pa Chải được phê duyệt thực hiện theo Quyết định số 767/QĐ-Ủy ban Nhân dân, ngày 4/5/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Khởi công vào tháng 11/2023, Cột cờ A Pa Chải được xây dựng trên đỉnh núi có độ cao 1.459m so với mực nước biển (thuộc dãy núi Khoang La San, cách mốc 0 nơi ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc khoảng 1.387m).

Tổng thể khuôn viên cột cờ rộng 407m2 bao gồm phần đường dạo xung quanh, sân chào cờ, bồn hoa cảnh quan và trung tâm là Cột cờ, mang ý nghĩa là sự gắn kết các dân tộc anh em quây quần quanh ngọn lửa thiêng của dân tộc.

Từ trên cao nhìn xuống, cột cờ được cách điệu như bông hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc.

Cột cờ có tổng chiều cao là 45,19m; kích thước lá cờ 7,5x5m, diện tích 37,5m2. Thân cột cờ được tạo khối dựa trên hình bát giác thể hiện sự cân đối chắc chắn, vững chãi và uy nghiêm phù hợp với tính chất công trình là cột cờ linh thiêng của Tổ quốc.

Phần chân cột cờ tạo điểm nhấn bằng 5 bức phù điêu mang hình ảnh đặc trưng văn hóa Tây Bắc, họa tiết dân tộc, theo 5 chủ đề chính: Sự tích Quả bầu mẹ - truyền thuyết của dân tộc Khơ Mú; Văn hóa tín ngưỡng và lễ hội; Lao động, sản xuất và nghề truyền thống; Dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; Quảng trường 7/5 vòng xòe đoàn kết các dân tộc.

Ngoài ra, trên đỉnh cột cờ được ốp phù điêu đá với chủ đề Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc. Đường lên cột cờ gồm 519 bậc cấp đi bám vào địa hình tự nhiên của sườn đồi.

Cột cờ A Pa Chải được xây dựng với tâm huyết lớn lao thể hiện tấm lòng kiên trung bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Cột cờ là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ A Pa Chải để nhắc nhở thế hệ mai sau giá trị của hòa bình, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong việc gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

Cột cờ A Pa Chải còn là công trình văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, sẽ trở thành một điểm nhấn cho cung du lịch Điện Biên - cực Tây A Pa Chải, tạo động lực lớn cho du lịch địa phương. Đây sẽ là một điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn đối với du khách, tạo nguồn thu lớn cho người dân địa phương./.

Cột cờ A Pa Chải - dấu ấn chủ quyền thiêng liêng nơi cực Tây Tổ quốc Cột cờ A Pa Chải là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững và cũng là điểm nhấn về mặt cảnh quan, du lịch của huyện Mường Nhé, Điện Biên.