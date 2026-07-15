Thanh Hóa nâng tầm sản phẩm, tạo không gian trải nghiệm mới cho du khách

Với mục tiêu khai thác tiềm năng lợi thế từ du lịch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định du lịch là một trong 3 trụ cột phát triển.

Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể làm tiền đề cho các cấp, ngành, địa phương thu hút đầu tư, đa dạng hóa và nâng tầm các sản phẩm, tạo ra sức đột phá mạnh với những bước đi vững chắc cho lĩnh vực du lịch của tỉnh.

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành quyết định về Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giao cấp ủy Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư các dự án du lịch, hạ tầng nhằm phát triển đột phá ngành du lịch, thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và quốc tế, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Đặc biệt, công tác quy hoạch du lịch được quan tâm đẩy mạnh.

Toàn tỉnh có 57 quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có 51 quy hoạch đã được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, thu hút đầu tư, các dự án đầu tư quy mô lớn, đồng bộ về dịch vụ. Toàn tỉnh đang có 77 dự án đầu tư kinh doanh du lịch với tổng vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng.

Nhiều tập đoàn lớn, có tiềm lực và kinh nghiệm như Sun Group, Vin Group, Flamingo đã và đang đầu tư các dự án quy mô lớn, có tính biểu tượng và khả năng dẫn dắt thị trường. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đang làm mới sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới, chú trọng đa dạng hóa trải nghiệm.

Sầm Sơn - một trọng điểm du lịch của xứ Thanh. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Điển hình như Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, với sự tham gia của các tập đoàn VinGroup, Sun Group và một số nhà đầu tư chiến lược đã biến vùng đất biển truyền thống thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng-giải trí-thương mại lớn của khu vực, các công trình Quảng trường biển, trục đại lộ Sun Grand Boulevard, công viên giải trí Sun World, các tổ hợp khách sạn... đã tạo ra bước đột phá về không gian và nâng tầm sản phẩm du lịch biển xứ Thanh.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc cho biết, đơn vị đưa Công viên giải trí Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của du lịch địa phương và khu vực lân cận. Tổ hợp này giúp giải bài toán thiếu sản phẩm du lịch, tạo không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Thanh Hóa.

Khu du lịch cộng đồng Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (xã Pù Luông), người dân địa phương đã chủ động học kỹ năng đón khách, nấu ăn và giữ vệ sinh môi trường. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn mở homestay, đưa du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng.

Anh Nguyễn Viết Lam (du khách Hà Nội) cho biết, anh đến Pù Luông và đã đi tham quan ruộng bậc thang. Con người nơi đây rất thân thiện và đồ ăn rất ngon.

Theo bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông, từ đầu năm 2026 tới nay, xã đón khoảng 22.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 15.000 khách nước ngoài.

Uỷ ban nhân dân xã Pù Luông đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, giữ gìn cảnh quan, thiên nhiên môi trường để thu hút khách du lịch.

Những năm gần đây chính quyền xã Pù Luông đã khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài gắn với khai thác lợi thế du lịch. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Theo ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh việc nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm du lịch biển chủ lực, tỉnh đã tập trung đa dạng hóa sản phẩm với phương châm “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa”.

Các loại hình dịch vụ du lịch cũng được phát triển theo hướng chuyên nghiệp như: du lịch văn hóa-lịch sửtâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghề, làng nghề truyền thống.

Nhiều tour, tuyến, các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng đang có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước như: Khu du lịch Pù Luông, bản Năng Cát, bản Hiêu, bản Hang, bản Ngọc, bản Ngàm...

Quan tâm đầu tư nguồn nhân lực du lịch

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn ngành hiện có khoảng 57.800 lao động du lịch, trong đó qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch đạt khoảng 47.750 lao động. Đặc biệt, đội ngũ nhân sự quản lý khách sạn hạng 1 - 5 sao, đội ngũ quản lý các công ty lữ hành được đào tạo bài bản về nghiệp vụ du lịch.

Thanh Hóa hiện có 5 cơ sở đào tạo chuyên ngành và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo ngành nghề du lịch. Các trường đại học và cơ sở đào tạo về du lịch đã đẩy mạnh mô hình liên kết đào tạo lĩnh vực này.

Bà Trúc Quỳnh, Trưởng khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, Trung tâm đào tạo thực hành du lịch của nhà trường được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hành của sinh viên các ngành nghề buồng, ban, bar, bếp, lễ tân… Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của nhà trường có trình độ chuyên môn và kỹ năng truyền dạy tốt, đáp ứng được yêu cầu của từng lĩnh vực đào tạo.

Với đa dạng sản phẩm du lịch cùng sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, giai đoạn 2021-2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Thanh Hóa. Tổng lượng khách ước đạt trên 58,57 triệu lượt, tăng trưởng bình quân 17,3%/năm.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 2,45 triệu lượt, với tốc độ tăng trưởng gần 89%/năm - một trong những mức tăng cao của cả nước trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Những kết quả ấn tượng trên cho thấy đóng góp ngày càng quan trọng của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Du khách đến tắm biển Sầm Sơn. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Để trụ cột kinh tế du lịch tăng trưởng mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa đang tập trung xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển du lịch năm 2026 với các nội dung như: Xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; cải thiện môi trường du lịch... bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm.

Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, ngành du lịch tỉnh sẽ phối với các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch Thanh Hóa.

Trong đó thực hiện một số giải pháp quan trọng như huy động nguồn lực tạo đột phá trong xúc tiến, phát triển du lịch; đồng thời, tổ chức quảng bá tới các thị trường du lịch. Mục tiêu của tỉnh là phát triển thị trường khách du lịch quốc tế và du khách phía Nam đất nước.

Những thành quả lớn về phát triển kinh tế du lịch đã đạt được trong những năm qua là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo đà để tăng tốc bứt phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh trọng điểm, mũi nhọn, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến thu hút đông đảo du khách đầu kỳ nghỉ lễ Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, lại nghỉ ngắn ngày nên việc nhiều gia đình lựa chọn phương thức di chuyển bằng đường bộ khiến những điểm du lịch phía Bắc chiếm lợi thế.