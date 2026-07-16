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Xử phạt hàng chục triệu đồng với 2 tài xế vượt rào chắn tàu hỏa ở Đắk Lắk

Ngày 15/7, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hai tài xế ô tô có hành vi cố tình vượt rào chắn đường sắt đã hạ.

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Xử phạt hàng chục triệu đồng với 2 tài xế vượt rào chắn tàu hỏa ở Đắk Lắk
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Bản tin 60s ngày 16/7/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn dồn dập kéo dài hơn 1 tuần.

Xử phạt hàng chục triệu đồng với 2 tài xế vượt rào chắn tàu hỏa ở Đắk Lắk.

Giới trẻ săn lùng bánh dẻo bốn trứng giá 300.000 đồng/chiếc theo trào lưu.

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng với hơn 30.000 thành viên.

FIFA phá lệ, tổ chức show âm nhạc kéo dài 30 phút giữa 2 hiệp đấu của trận chung kết World Cup.

Mỹ hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại Cát Lâm do bão Bavi./.

(Vietnam+)
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