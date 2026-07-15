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Mỹ hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào Iran, 90 phút nghẹt thở càn quét trận địa

Quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn tất đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, khẳng định những cuộc tấn công đã "làm suy giảm năng lực tấn công của Iran đối với tàu thuyền thương mại tại Hormuz".

Viết Thành
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Mỹ hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào Iran, 90 phút nghẹt thở càn quét trận địa
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Nga phát triển lá chắn “mạng nhện” chống UAV.

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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