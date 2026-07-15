Liên hợp quốc cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz

Ngày 14/7, Liên hợp quốc đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang trở lại tại Trung Đông, cảnh báo việc gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz có thể gây ra những tác động nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế trên phạm vi toàn cầu.



Trong tuyên bố ngày 14/7, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk phản đối các hành động thù địch mới tại Trung Đông, cho rằng đây là "bước lùi nghiêm trọng" đối với người dân trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.



Ông cảnh báo việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến việc bảo đảm các quyền con người do đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Theo ông Türk, eo biển Hormuz là "huyết mạch quan trọng" đối với hàng triệu người trên thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác đều có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế - xã hội và nhân đạo nghiêm trọng.



Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, đồng thời quay trở lại thực thi thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục leo thang.



Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2826 (2026), gia hạn thêm 6 tháng, đến giữa tháng 1/2027, yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục trình các báo cáo định kỳ về việc triển khai Nghị quyết 2722 (2024) liên quan đến các vụ tấn công tại Biển Đỏ.



Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng.



Theo nghị quyết mới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ tiếp tục cung cấp các báo cáo và cập nhật định kỳ cho Hội đồng Bảo an về những diễn biến liên quan đến tình hình an ninh tại Biển Đỏ, qua đó giúp cơ quan này theo dõi sát các tác động đối với an ninh hàng hải và ổn định khu vực./.

Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ duy trì quyền kiểm soát, trong khi Mỹ cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế và đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này.