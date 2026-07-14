Thế giới

Trung Đông

Israel gia hạn lệnh cấm bay đến Dubai đến hết tháng 10

Israel quyết định kéo dài lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai trong bối cảnh tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không khu vực.

Thanh Bình
Sân bay quốc tế Ben Gurion ở gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sân bay quốc tế Ben Gurion ở gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel ngày 14/7 thông báo đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến hết tháng 10, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc cắt giảm các chuyến bay tới khu vực.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ có nguy cơ leo thang, tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động hàng không trong khu vực Trung Đông.

Hiện các hãng hàng không Israel vẫn chưa được phép khai thác các đường bay thẳng tới Dubai. Trong khi đó, các hãng của UAE như flydubai và Etihad Airways vẫn duy trì phần lớn lịch trình khai thác.

Tuy nhiên, các hãng này khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay, do việc điều chỉnh đường bay và tình trạng ùn tắc trên không có thể gây chậm chuyến.

Không chỉ các hãng hàng không Israel chịu ảnh hưởng, nhiều hãng bay quốc tế cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới UAE, trong đó có Lufthansa, British Airways và Cathay Pacific.

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) hiện vẫn khuyến nghị các hãng hàng không tránh bay qua không phận Iran, Iraq và Liban ít nhất đến cuối tháng 8. Mặc dù chưa đưa ra cảnh báo đối với không phận UAE, nhiều hãng hàng không vẫn chủ động đánh giá rủi ro và lựa chọn các đường bay thay thế nhằm bảo đảm an toàn.

Điều này khiến thời gian bay kéo dài hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ chậm chuyến đối với cả các chuyến bay thẳng và nối chuyến.

Giới chức hàng không khuyến cáo hành khách có kế hoạch đến hoặc quá cảnh tại Dubai nên thường xuyên cập nhật thông tin từ hãng bay, kể cả sau khi đã hoàn tất thủ tục check-in, đồng thời đến sân bay sớm hơn bình thường vì lịch trình có thể thay đổi trong thời gian rất ngắn tùy theo diễn biến an ninh trong khu vực.

Trong diễn biến khác, Cơ quan Quản lý Sân bay Israel (IAA) cảnh báo có tới 50.000 vé máy bay có nguy cơ bị hủy trong tháng 7 sau khi Mỹ quyết định tạm dừng kế hoạch rút các máy bay tiếp dầu đang đồn trú tại Sân bay quốc tế Ben Gurion.

Tổng giám đốc IAA Sharon Kedmi cho biết quyết định này đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với hoạt động khai thác sân bay. Theo ông, việc trì hoãn di dời các máy bay tiếp dầu đã làm hạn chế đáng kể năng lực vận hành và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông Israel cũng xác nhận nước này sẽ không cho phép thêm các máy bay tiếp dầu của Mỹ hạ cánh xuống Sân bay Ben Gurion.

Theo truyền thông Israel, lực lượng kiểm soát không lưu đã được chỉ đạo không phê duyệt các chuyến bay tiếp dầu bổ sung của Mỹ.

Dù vậy, kênh truyền hình N12 cho biết trong thời gian gần đây vẫn có thêm 4 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ hạ cánh xuống Sân bay Ben Gurion. Các máy bay này được điều động từ các quốc gia vùng Vịnh, nơi từng hứng chịu các cuộc tấn công của Iran.

Theo IAA, từ tháng 5 đến nay, sự hiện diện của các máy bay quân sự Mỹ đã khiến sân bay Ben Gurion chỉ còn hoạt động với khoảng 1/3 công suất. Ông Kedmi cho biết khoảng 70% năng lực khai thác của sân bay đang bị hạn chế do không gian và nguồn lực phải ưu tiên phục vụ các hoạt động quân sự của Mỹ.

Cơ quan Quản lý Sân bay Israel ước tính trong vài tháng qua đã thiệt hại khoảng 700 triệu shekel (khoảng 250 triệu USD). Nếu tình trạng hiện nay tiếp diễn, mức thiệt hại có thể tăng lên tới hàng tỷ shekel./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vé máy bay #Cấm bay #Israel #Hàng không Israel
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