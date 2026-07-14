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Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Yemen

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước các diễn biến quân sự mới tại Yemen và nguy cơ xung đột bị cuốn sâu vào cạnh tranh khu vực, đồng thời kêu gọi các bên ưu tiên đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Thanh Tuấn
Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Hans Grundberg kêu gọi các bên nhanh chóng kiềm chế và tránh leo thang xung đột sau những thông tin về các cuộc không kích của Saudi Arabia và việc máy bay Iran hạ cánh tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Liên hợp quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận tình hình trên thực địa đang xấu đi nhanh chóng tại Yemen và các bên liên quan tiếp tục có những hành động quân sự hoặc chính trị làm gia tăng căng thẳng.

Ông Grundberg nhấn mạnh nhu cầu hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức nhằm tránh đẩy Yemen vào một vòng xoáy bạo lực mới. Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc tình hình nhân đạo tại Yemen hết sức mong manh, người dân tiếp tục chịu tác động nặng nề của xung đột kéo dài và những bất ổn liên quan đến an ninh khu vực.

Các báo cáo trước Hội đồng Bảo an đề cập tới hai yếu tố nhạy cảm: những cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành và việc một số máy bay Iran hạ cánh tại Yemen thời gian qua, làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột nội bộ Yemen bị kéo sâu hơn vào cạnh tranh khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình hòa giải vốn đã rất khó khăn tại nước này.

Tại phiên họp, Liên hợp quốc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đối thoại công bằng, kiềm chế và tôn trọng các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị-ngoại giao cho Yemen.

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an cũng cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặc biệt lo ngại trước nguy cơ tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này diễn biến xấu hơn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Xung đột ở Yemen

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