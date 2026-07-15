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Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi đã quyết định thay thế mức phí 20% của Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh khác nhau sẽ thực hiện với Mỹ."

Phương Hoa
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 thông báo đã hủy kế hoạch áp mức phí tới 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi công bố biện pháp này, thay vào đó chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các đồng minh vùng Vịnh.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi đã quyết định thay thế mức phí 20% của Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh khác nhau sẽ thực hiện với Mỹ."

Trước đó, ngày 13/7, ông Trump thông báo Washington sẽ áp dụng mức phí 20% đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, song không nêu rõ cơ chế thu phí, thời điểm triển khai cũng như cơ quan thực hiện.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu, do eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mỗi ngày có một lượng lớn dầu thô và các sản phẩm năng lượng được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Persian với Biển Arab. Bất kỳ biện pháp nào làm gia tăng chi phí hoặc gây gián đoạn hoạt động tại đây đều có thể tác động đến giá năng lượng toàn cầu.

Việc rút lại kế hoạch áp phí diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy quan hệ kinh tế với các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận đầu tư mới sẽ là phương án thay thế cho khoản phí dự kiến.

Các nhà phân tích nhận định quyết định này cho thấy Washington đang tìm cách duy trì sức ép kinh tế nhưng đồng thời tránh tạo thêm rào cản đối với hoạt động thương mại và vận tải quốc tế tại một khu vực có vai trò chiến lược đối với nguồn cung năng lượng.

Eo biển Hormuz từ lâu là điểm nóng địa chính trị do vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Iran từng nhiều lần cảnh báo có thể hạn chế hoạt động hàng hải tại khu vực này trong trường hợp căng thẳng gia tăng với Mỹ và các đồng minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Eo biển Hormuz #xung đột Trung Đông Iran Mỹ
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