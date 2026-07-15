Lạm phát Mỹ hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá năng lượng sụt giảm

Lạm phát tại Mỹ trong tháng 6/2026 đã hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến nhờ giá năng lượng giảm trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ-Iran tạm thời lắng dịu.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà giảm này có thể chỉ là nhất thời khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vừa tái bùng phát.

Theo dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/7, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2026 của nước này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm đáng kể so với mức tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 5/2026.

Con số này cũng thấp hơn mức dự báo tăng 3,8% do các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones Newswires và The Wall Street Journal đưa ra.

Đáng chú ý, nếu so với tháng trước, CPI tháng 6/2026 đã giảm 0,4%, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ năm 2020.

Sự sụt giảm của giá năng lượng là động lực chính kéo lạm phát đi xuống từ mức đỉnh 3 năm, bù đắp hoàn toàn cho đà tăng của chi phí nhà ở và thực phẩm.

Cụ thể, giá xăng tại Mỹ đã giảm 9,7% so với tháng 5/2026, dù vẫn cao hơn mặt bằng chung của năm ngoái. Trái lại, chi phí thực phẩm nhích nhẹ 0,2% theo tháng. Nếu loại trừ hai mặt hàng có biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 6/2026 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, bức tranh lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, đồng thời ra lệnh tái thiết lập lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Động thái này ngay lập tức đẩy giá dầu bật tăng trở lại.

Trước đó, giá năng lượng từng tăng vọt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, khiến Iran đáp trả bằng cách phong tỏa phần lớn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch của dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, tâm điểm chú ý của thị trường hiện đổ dồn vào phiên điều trần của tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Theo nội dung bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, ông Warsh cam kết Fed sẽ đưa ra các chính sách tiền tệ đúng đắn để chấm dứt "làn sóng lạm phát" kéo dài 5 năm qua tại Mỹ.

Ông Warsh nhấn mạnh mục tiêu số một của Fed là điều hành chính sách tiền tệ một cách chính xác nhất có thể. Nếu đi đúng hướng, đà tăng vọt của lạm phát trong 5 năm qua sẽ chỉ còn là chuyện quá khứ.

Lạm phát tại Mỹ đã liên tục neo cao hơn mức mục tiêu dài hạn 2% của Fed trong suốt nửa thập kỷ qua. Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu về Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/7 tới để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất./.

Mỹ: Lạm phát lên cao nhất trong 3 năm, tăng trưởng kinh tế giảm tốc Áp lực giá cả tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4/2026, đưa lạm phát lên mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 dự báo giảm, phản ánh sức ép ngày càng lớn với nền kinh tế.