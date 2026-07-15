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Ấn Độ triệu đại diện Iran sau vụ tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai tàu MT Al Bahiyah và MT Mombasa bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trên hai tàu có tổng cộng 46 thuyền viên, trong đó có 30 công dân Ấn Độ.

Quang Trung-Phương Oanh
Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 14/7, Ấn Độ đã triệu Phó Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Iran tại New Delhi để phản đối về vụ tấn công nhằm vào hai tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai tàu MT Al Bahiyah và MT Mombasa bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trên hai tàu có tổng cộng 46 thuyền viên, trong đó có 30 công dân Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ đặc biệt quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và ảnh hưởng đối với an toàn hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế.

New Delhi kêu gọi chấm dứt các hành động nhằm vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực Tây Á.

Các cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ các thuyền viên bị ảnh hưởng.

Chính phủ Ấn Độ cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Theo Bộ Quốc phòng UAE, hai tàu trên bị tên lửa hành trình tấn công khi đi qua tuyến hàng hải phía Nam eo biển Hormuz, thuộc vùng biển Oman.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tiến hành vụ tấn công, cho biết nguyên nhân là các tàu không tuân thủ cảnh báo và đi vào khu vực mà Tehran tuyên bố có thủy lôi.

Các vụ tấn công mới nhất xảy ra sau khi Mỹ tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Cùng ngày 14/7, giới chức Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng 4 địa điểm tại thành phố cảng Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của nước này.

Theo Phó Tỉnh trưởng Bushehr Ehsan Jahanian, các vụ tấn công diễn ra vào khoảng giữa trưa và được cho là do Mỹ thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran đã bày tỏ phản đối kế hoạch của Chính phủ Anh cấm mọi hình thức ủng hộ IRGC, cho rằng đây là một hành động "vô căn cứ," "thiếu trách nhiệm" và đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu thương mại #Xung đột eo biển Hormuz Ấn Độ Iran
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