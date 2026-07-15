Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ

Đêm 14/7 theo giờ Mỹ, các lực lượng của Mỹ đã chính thức nối lại phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp Washington mở các cuộc tấn công sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.

Trong thông báo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hoạt động quân sự mới này nhằm làm suy giảm năng lực mà Washington cho là Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại trên eo biển Hormuz, đồng thời diễn ra song song với việc triển khai trở lại lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Truyền thông Iran cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, thành phố Ahvaz ở Tây Nam Iran và trên các đảo Kish, Qeshm thuộc Vịnh Persian.

Giới chức Iran cho biết một nhà máy điện trên đảo Kish bị trúng đạn, song chưa ghi nhận thương vong.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Bahrain và Kuwait cho biết các nước này đã kích hoạt hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công từ phía Iran.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo, 5 tên lửa hành trình và 33 thiết bị bay không người lái (UAV).

Một tàu hải quân Kuwait bị tấn công khiến 4 quân nhân bị thương, trong khi mảnh vỡ tên lửa đánh chặn gây hư hại một số công trình dân sự.

Bahrain cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không và đánh chặn các mục tiêu trên không, song chưa công bố thêm chi tiết.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran không còn bị ràng buộc bởi Bản ghi nhớ Islamabad - thỏa thuận đạt được với Mỹ nhằm tạm ngừng xung đột để tiến hành đàm phán.

Ông khẳng định việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đã làm phá vỡ các cam kết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay lại bàn đàm phán.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ Sheikh Isa tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. IRGC cảnh báo sẽ tiếp tục các đòn đáp trả nếu Washington duy trì các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Việc Mỹ nối lại phong tỏa các cảng của Iran diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời kéo dài 60 ngày và khẳng định Washington sẽ kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm tự do lưu thông trên tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran không chấp nhận quay lại bàn đàm phán, Washington sẽ mở rộng các cuộc không kích trong tuần tới nhằm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran./.

Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran Thông báo của CENTCOM nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh."