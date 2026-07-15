Mỹ tiếp tục tấn công Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng

Ngày 15/7, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã phóng các loại đạn dược dẫn đường chính xác nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb trong đợt tấn công kéo dài 90 phút.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền Nam nước này.

Quân đội Iran cũng cho biết 7 binh sỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ vào rạng sáng 15/7 nhằm vào một doanh trại ở huyện Bampur, thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, miền Đông Nam nước này.

Theo nguồn tin quân đội Iran, 13 quả tên lửa đã bắn trúng vào các vị trí trong doanh trại này.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các khu vực phía Nam của Iran, tuyên bố rằng các hoạt động này nhằm mục đích “làm suy yếu khả năng của Iran đe dọa hoạt động vận tải thương mại” ở eo biển Hormuz.

Các lực lượng Iran đã đáp trả bằng cách sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm mục tiêu vào các căn cứ và cơ sở của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, như Bahrain, Kuwait và Jordan.

Cùng ngày 15/7, Bahrain và Kuwait xác nhận đã đánh chặn các đợt tấn công mới của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở hai quốc gia Vùng Vịnh này.

Liên quan đến các tuyến vận tải hàng hải quan trọng trong khu vực, Bộ Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ cho biết nước này sẽ thiết lập một hệ thống giám sát theo thời gian thực đối với mọi tàu có thuyền viên nước này ở các vùng biển thuộc Vịnh Persian, eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

Quyết định này được đưa ra sau các cuộc tấn công hôm 13/7 nhằm vào hai tàu chở dầu Al Bahiyah và Mombasa ở eo biển Hormuz. Trên các tàu này có tổng cộng 30 thủy thủ người Ấn Độ, trong đó 1 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo bộ trên, hệ thống giám sát sẽ cung cấp thông tin theo thời gian thực về vị trí của từng con tàu, quy mô và tình trạng của thủy thủ đoàn, các đánh giá mối đe dọa cùng lộ trình dự kiến. Hệ thống sẽ theo dõi mọi công dân Ấn Độ trên các tàu hoạt động tại Vùng Vịnh, bất kể tàu đó đang treo cờ của quốc gia nào./.

Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đã phá vỡ các cam kết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay lại bàn đàm phán.