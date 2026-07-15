Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quốc hội Israel (Knesset) ngày 14/7 đã thông qua 2 đạo luật, qua đó đình chỉ việc tuyển nghĩa vụ quân sự đối với nam giới thuộc cộng đồng Do Thái Chính thống (Haredi).

Động thái được xem là nỗ lực cuối cùng của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn dắt nhằm củng cố sự ủng hộ của các đảng tôn giáo trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Dự luật cũng tạm dừng việc bắt giữ những người Haredi trốn nghĩa vụ quân sự. Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.

Theo số liệu từ một ủy ban của Quốc hội Israel, mỗi năm có khoảng 13.000 nam thanh niên Haredi đến tuổi nhập ngũ (18 tuổi), nhưng chưa đến 10% thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Haredi vẫn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trên chính trường nước này.

Việc thông qua các đạo luật diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Theo quy định của Israel, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với phần lớn nam và nữ công dân Do Thái.

Các đạo luật được thông qua ngay trước khi Quốc hội Israel bước vào kỳ nghỉ Hè. Knesset sẽ họp trở lại chỉ ít ngày trước cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10, cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu.

Tuy nhiên, bước đi trên đã vấp phải ý kiến trái chiều. Theo truyền thông Israel, trong thư gửi Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir cho rằng các dự luật nói trên "không phù hợp" với nhu cầu hiện nay của quân đội.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, bà Sharren Haskel đã tuyên bố từ chức sau khi Quốc hội Israel thông báo quyết định nói trên./.

Dự luật mới về nghĩa vụ quân sự gây chia rẽ xã hội tại Israel Kế hoạch này nới lỏng khâu thực thi và sẽ không cải thiện tỷ lệ nhập ngũ, trong khi quân đội vẫn báo động thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng giữa bối cảnh chiến tranh.