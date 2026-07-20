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Nga tấn công các cảng của Ukraine, thành phố Zaporizhzhia hứng trọn bom dẫn đường

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine.

Viết Thành
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Nga tấn công các cảng của Ukraine, thành phố Zaporizhzhia hứng trọn bom dẫn đường
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga tấn công các cảng của Ukraine, thành phố Zaporizhzhia hứng trọn bom dẫn đường.

Iran tiếp nhận đề xuất chấm dứt giao tranh.

Phong trào Hồi giáo Hamas bầu thủ lĩnh mới.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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