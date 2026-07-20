Nga tiếp tục tấn công các cảng hậu cần của Ukraine

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, trong đêm 19 và rạng sáng 20/7, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng.



Trước đó, trong ngày 19/7, các lực lượng Nga cũng đã tấn công các cảng và tàu thuyền hỗ trợ quân đội Ukraine.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ 20h ngày 19/7 đến 8h sáng 20/7 theo giờ địa phương, các lực lượng phòng không nước này cũng đã đánh chặn và phá hủy 381 thiết bị bay không người lái (UAV) cánh cố định ở các tỉnh Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, cũng như ở thủ đô Moskva và tỉnh Moskva.



Theo Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, cuộc tấn công bằng UAV đêm qua là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào khu vực này trong vài năm qua. Lực lượng phòng không đã đánh chặn hầu hết số UAV và phá hủy tổng cộng 85 chiếc trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.



Thống đốc tỉnh Moskva, ông Andrey Vorobyov, cho biết đã có 10 người bị thương trong vụ tấn công và mảnh vỡ từ các UAV gây hư hỏng một số nhà dân và hỏa hoạn. Ngoài ra, một số cơ sở hạ tầng và tài sản khác cũng bị phá hủy.



Về phía Ukraine, giới chức nước này ngày 20/7 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 42 người khác bị thương, trong đó có 8 trẻ em, trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ở Đông Nam nước này.

Một tòa chung cư tại Ukraine bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. (Ảnh tư liệu: AP)

Theo truyền thông sở tại, thành phố Zaporizhzhia bị tấn công bằng bom dẫn đường, đánh trúng một tòa nhà chung cư 5 tầng.



Hiện tất cả các thông tin trên chưa có nguồn kiểm chứng độc lập./.

Dồn dập các cuộc tấn công vào cơ sở hậu cần của Nga và Ukraine Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 thiết bị bay không người lái nhằm vào 19 vùng của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen.