Nga và Azerbaijan xác nhận bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 17/7, Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov thăm chính thức Liên bang Nga và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, hai bộ trưởng xác nhận việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau một thời gian bị gián đoạn.

Hai bộ trưởng ghi nhận sự phát triển tích cực của mối quan hệ song phương trên tinh thần hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, được nêu trong Tuyên bố về Hợp tác đồng minh giữa Nga và Azerbaijan ngày 22/2/2022.

Hai bên nhấn mạnh cuộc đối thoại thường xuyên giữa Moskva và Baku ở cấp cao nhất. Trong cuộc điện đàm giữa các tổng thống hai nước diễn ra ngày 11/3, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đánh giá cao Azerbaijan hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức sơ tán công dân Nga khỏi Iran khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông Lavrov nhấn mạnh những người bạn và láng giềng Azerbaijan đã hỗ trợ đáng kể cho Nga trong việc đảm bảo viện trợ nhân đạo đến người dân Iran thông qua lãnh thổ Azerbaijan.

Phía Nga ghi nhận những tuyên bố gần đây của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại diễn đàn truyền thông toàn cầu ở Shusha, trong đó khẳng định quan hệ Nga-Azerbaijan đã "bình thường hóa hoàn toàn" và những khó khăn trước đây đã được khắc phục. Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực thu hẹp khoảng cách đã phát sinh trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.

Về hợp tác thương mại và kinh tế, hai bên nêu bật sự quan tâm chung trong việc duy trì đà tăng kim ngạch thương mại. Dự kiến kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt gần 5 tỷ USD vào năm nay.

Ông Lavrov cho biết Nga vẫn là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Azerbaijan. Tiềm năng tăng cường thương mại song phương và đầu tư trực tiếp là rất lớn. Tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nga tại Azerbaijan ước tính khoảng 10,7 tỷ USD và hơn 1.400 thực thể thương mại có vốn của Nga đang hoạt động tại nước này.

Theo ông Bayramov, một trong những chủ đề thảo luận trọng tâm của cuộc hội đàm lần này là vấn đề vận tải. Hai bên cũng đã thảo luận về việc nối lại một số chuyến bay thẳng đã bị tạm ngừng sau thảm kịch tháng 12/2024, khi một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, trên đường từ Baku đến Grozny, gặp sự cố do trúng tên lửa phòng không và bị rơi ở Kazakhstan.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Moskva và Baku là yếu tố đảm bảo ổn định ở khu vực Nam Kavkaz và Biển Caspi. Nga luôn ủng hộ những nỗ lực của Azerbaijan và Armenia hướng tới bình thường hóa toàn diện và đầy đủ quan hệ dựa trên bộ thỏa thuận ba bên đạt được ở cấp cao nhất trong giai đoạn 2020-2022.

Hai bộ trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về việc các nước phương Tây có ý định sử dụng khu vực Nam Kavkaz như một yếu tố đối đầu địa chính trị. Trong bối cảnh này, hai bên nhận thấy cần thiết duy trì Nền tảng hợp tác khu vực theo thể thức 3+3, gồm liên kết ba quốc gia Nam Kavkaz (Azerbaijan, Armenia và Georgia) cùng các nước láng giềng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ chế này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết mọi thách thức khu vực bởi chính các quốc gia trong khu vực và các nước láng giềng, mà không có sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại. Nga hy vọng các đồng nghiệp Azerbaijan và Armenia sẽ sớm thống nhất lịch trình cho các cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo của Nền tảng 3+3./.

Điện Kremlin thừa nhận quan hệ Nga-Azerbaijan đang căng thẳng Điện Kremlin xác nhận quan hệ Nga-Azerbaijan đang trong giai đoạn khó khăn, giữa bối cảnh gia tăng bất đồng song phương và yêu cầu điều tra vụ máy bay Azerbaijan bị bắn nhầm tháng 12 năm ngoái.