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Danh sách địa phương miễn phí sách giáo khoa tiếp tục được mở rộng

Cùng với Cà Mau, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa theo Nghị quyết 71.

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Tính đến 16/7/2026, đã có một số địa phương công bố cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 theo điều kiện thực tế và lộ trình riêng, gồm tỉnh Cà Mau, tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đồng Xoài và xã Bù Đăng (thành phố Đồng Nai), xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) và thành phố Huế.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa cho học sinh là chính sách nhân văn, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, đồng thời tránh lãng phí trong sử dụng sách.

Chính sách nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sách giáo khoa miễn phí #giáo dục #học sinh #phụ huynh #phát triển giáo dục #NQ 71-bt Cà Mau TP. Đà Nẵng Đồng Nai Quảng Ninh Tp. Hồ Chí Minh TP. Huế
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NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

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