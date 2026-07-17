Lâm Đồng huy động tổng lực cho “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới mục tiêu hoàn thành lấy mẫu và số hóa trước ngày 15/11/2026.

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Toàn tỉnh Lâm Đồng có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt với 4.845 phần mộ chưa xác định được thông tin; trong đó sẽ tiến hành lấy mẫu nhiều nhất tại nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận với 3.436 mẫu và nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng với 651 mẫu.

Để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 Tổ lấy mẫu chuyên trách gồm các lực lượng quân y, pháp y, công nghệ thông tin cùng các bộ phận bảo đảm hậu cần, an ninh, kỹ thuật…

Những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đều được lựa chọn kỹ, có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao. Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản, số hóa đến bàn giao đều được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi thao tác đều phải đúng quy trình để không xảy ra nhầm lẫn giữa các mẫu phẩm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, đến giữa tháng 7, các Tổ đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại 9/11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh./.