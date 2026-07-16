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Điện Biên tăng tốc thực hiện chiến dịch xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh Điện Biên đang tăng tốc lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính.

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Với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 22/12/2026, các lực lượng đang huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ quy trình kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)
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