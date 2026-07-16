Đảo Ngọc Vừng: Nơi lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ với những ký ức về Bác Hồ

Đến thăm đảo Ngọc Vừng, thuộc tỉnh Quảng Ninh, du khách sẽ không chỉ trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có của một hòn đảo hoang sơ kỳ vĩ, mà còn được ghé thăm những địa danh mang giá trị lịch sử lớn lao và nghe kể những câu chuyện về Bác Hồ.

Khám phá vẻ đẹp đảo Ngọc Vừng

Đảo Ngọc Vừng là một hòn đảo hoang sơ thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nơi đây sở hữu bãi biển trong xanh tuyệt đẹp, các điểm tham quan đặc sắc và trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn...

Tên gọi Ngọc Vừng của đảo bắt nguồn từ loài ngọc trai quý hiếm. Loài ngọc trai này sẽ làm sáng cả bầu trời khi màn đêm buông xuống. Người xưa thường truyền tai nhau, vào ban đêm tàu thuyền từ xa sẽ nhìn thấy cả ánh hào quang của trai biển trong một vùng sáng quanh đảo nên từ đó đảo có tên gọi là đảo Ngọc Vừng.

Thời gian từ tháng 4-9 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để khám phá đảo Ngọc Vừng, thích hợp cho hoạt động tắm biển cũng như tham quan, vui chơi giải trí.

Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây Hồ Ngọc Thủy và Hồ Cẩu Lẩu - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất trên đảo, nằm ở thôn Bình Minh và là một trong những thôn đẹp nhất của đảo. Với diện tích hơn 9,1ha, hai hồ này được bảo vệ bởi rừng tự nhiên, phục vụ tưới cho 30 ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, với bãi cát trắng dài 3km, bên cạnh là rừng phi lao và nước biển trong xanh, bãi biển Trường Chinh là điểm du lịch lý tưởng vào mùa hè và cuối thu, tận hưởng không khí trong lành của biển cả.

Một số hoạt động đáng để trải nghiệm như thử làm ngư dân trên đảo Ngọc Vừng, để có thể cùng ngư dân câu mực, bắt ốc, xúc tép… Ngoài ra, nếu là một tín đồ trekking, du khách có thể đi bộ trekking trên đảo Ngọc Vừng. Trong hành trình trekking các địa điểm nổi tiếng trên đảo, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên cũng như có cơ hội check in khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn đẹp nao lòng trên đảo.

Nơi gắn liền với giá trị lịch sử

Đảo Ngọc Vừng là địa điểm du lịch Quảng Ninh không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ mà còn ở những giá trị lịch sử quan trọng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo thuộc tuyến đảo tiền tiêu bảo vệ vùng trời phía Đông của nước ta và đã được phong tặng danh hiệu đảo anh hùng. Năm 1937 tại bãi cát trắng mịn phía Đông của đảo cũng phát hiện được nhiều công cụ bằng đá thuộc thời kỳ Văn hóa Hạ Long.

Trận địa pháo 12,7mm

Trên đảo Ngọc Vừng, trận địa pháo 12,7m do đồng chí Nguyễn Danh Sửu chỉ huy đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 200 của Mỹ. Thắng lợi của quân và dân Ngọc Vừng đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Hòn Pháo đài

Hòn Pháo đài là "tọa độ" check in không thể bỏ qua khi đến đảo Ngọc Vừng. Tại đây du khách sẽ được tham quan, khám phá các dấu tích còn lại của nơi đặt các khẩu pháo thần công cũng như nhìn ngắm cảnh sắc hùng vĩ của biển đảo Ngọc Vừng.

Thành cổ Ngọc Vừng

Thành cổ Ngọc Vừng là điểm tham quan hấp dẫn khi mang nhiều giá trị lịch sử quan trọng. Thành cổ Ngọc Vừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thương cảng Vân Đồn và phòng thủ biên giới trên biển vùng Đông Bắc nước ta.

Cột cờ Quốc gia đảo Ngọc Vừng

Cột cờ Quốc gia đảo Ngọc Vừng không chỉ là niềm tự hào của nhân dân mà còn là địa điểm lý tưởng để ngắm trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của đảo Ngọc Vừng. Từ vị trí cột cờ có thể nhìn ngắm biển đảo và tận hưởng không khí trong lành của đất trời, thiên nhiên.​

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi nhân dân trên đảo ghi nhớ sự kiện Bác Hồ đã đến thăm đồng bào, các chiến sỹ đóng quân trên đảo. Địa điểm này gồm khu vực sân đáp máy bay trực thăng và khu xây dựng các công trình lưu niệm Bác Hồ.

Ngày 13/11/1962, quân và dân đảo Ngọc Vừng đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Từ cửa máy bay trực thăng, Bác tươi cười bước ra giơ tay vẫy chào quân dân trên đảo. Bác thăm nhà ăn, nhà bếp, thăm các chiến sỹ đang nấu cơm chiều của bộ đội đảo Ngọc Vừng, rồi trở ra trước cửa doanh trại. Thấy Bác, nhân dân trên đảo vui mừng reo vang. Bác hỏi thăm sức khoẻ các cụ già, chia kẹo cho các cháu thiếu nhi.

Bác căn dặn cần thiết phải chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, dạy học cho các cháu, nâng cao đời sống nhân dân. Bác đặc biệt nhấn mạnh bộ đội và nhân dân phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng hợp tác xã, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Sự quan tâm, lời động viên của Bác là sức mạnh động viên quân dân Ngọc Vừng chiến đấu ngoan cường, bảo vệ biển trời vùng đất tiền tiêu, làm nên bao chiến công oanh liệt.

Khu di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng có tổng diện tích quy hoạch khoảng 6,3 ha, trong đó diện tích xây dựng là trên 2,4ha bao gồm cổng, khuôn viên, nhà trưng bày, nhà bia, nhà quản lý... Qua cánh cổng khang trang là hồ bán nguyệt rộng chừng 1.300m2 tạo điểm nhấn cảnh quan, nơi thả hàng trăm con cá vàng, khiến nhiều người cảm thấy khu di tích như một công viên.

Nằm ở trung tâm xã đảo, đây vừa là điểm đầu của chuyến du hành vừa là nơi tìm hiểu rõ nhất về lịch sử đảo. Từ đây, du khách có thể tham quan các thắng cảnh, di tích lịch sử của đảo một cách rất thuận lợi./.

Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An Khu vực điều chỉnh nằm trong phân vùng chức năng Khu mộ bà Hoàng Thị Loan; diện tích điều chỉnh khoảng 6.000m², trong đó: 1.429,3m² thuộc Khu vực bảo vệ 2 di tích Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

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