Discover Moscow: Hệ sinh thái thông tin du lịch ra mắt phiên bản tiếng Việt

Lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam xác định Nga là thị trường trọng điểm và đang đẩy mạnh giao lưu, trao đổi khách hai chiều. Đặc biệt, ở chiều ngược lại, trong bối cảnh lượng du khách từ Việt Nam đến Moscow (Nga) ngày càng tăng, Ủy ban Du lịch thành phố Moscow (Moscow City Tourism Committee) vừa chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt của “Discover Moscow” (Khám phá Moscow) – hệ sinh thái thông tin du lịch chính thức của thành phố.

Nền tảng này (truy cập tại địa chỉ https://discover.moscow/vi) hội tụ đầy đủ thông tin chính thống, tạo cảm hứng xê dịch và có hỗ trợ công cụ lập kế hoạch cho mỗi điểm đến của Moscow.

Nền tảng giúp du khách khám phá các điểm đến, tuyến đường văn hóa, hệ thống công viên, sự kiện, nhà hàng, khu mua sắm và các trải nghiệm thân thiện với gia đình, giúp việc tổ chức chuyến đi dễ dàng hơn.

Sáng kiến này cho thấy Moscow dành nhiều quan tâm cho thị trường khách người Việt trong việc kiến tạo trải nghiệm điểm đến thoải mái, dễ tiếp cận và được cá nhân hóa; đồng thời đón đầu dòng khách tiềm năng từ Việt Nam.

Mùa Hè biến Moscow thành một sân khấu văn hóa ngoài trời, trong đó có cả hoạt động giao lưu giữa Moscow và Việt Nam. (Nguồn ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moscow)

Năm 2025, có khoảng hơn 42.000 người khách du lịch từ Việt Nam đến nước bạn, và trong quý đầu 2026, Moscow đã đón 9.100 khách Việt. Hoạt động giao lưu văn hóa giữa Moscow và Việt Nam cũng ngày càng sôi động hơn.

Những năm gần đây, Moscow đã tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đại diện ngành du lịch cả hai nước. Tháng 5/2025, các công ty du lịch Việt Nam đã khảo sát các điểm đến mới của Moscow và gặp gỡ hơn 40 đại diện từ ngành du lịch thành phố.

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng ghi dấu ấn nổi bật vào mùa Hè 2025, khi Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức ngay tại Quảng trường Manezhnaya, trung tâm thủ đô Moscow, trong khuôn khổ dự án “Mùa Hè ở Moscow” (Summer in Moscow), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam.

Ghé thăm Quảng trường đỏ để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo như Tháp Spasskaya và Nhà thờ Thánh Basil. (Nguồn ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moscow)

Lễ hội đã mang đến cho người dân địa phương và du khách cơ hội khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, như nghệ thuật múa rối nước, những giai điệu dân tộc cuốn hút, các điệu múa truyền thống đặc sắc, trải nghiệm thủ công mỹ nghệ, và thưởng thức hương vị ẩm thực Việt Nam.

Thông tin từ Hiệp hội Các công ty du lịch Nga (ATOR), trong nửa đầu năm nay đã có hơn 742.000 du khách Nga đến Việt Nam (cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái), đưa Nga xếp thứ 3 trong số các thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

5 lý do tạo nên sức hút của Việt Nam trong mắt du khách Nga, đó là bay thẳng và thủ tục visa đơn giản; giá rẻ bất ngờ; hệ thống cơ sở lưu trú đáp ứng mọi sở thích (từ Nha Trang náo nhiệt đến Phú Quốc yên tĩnh); môi trường an toàn và lòng hiếu khách chân thành (điều rất quan trọng đối với du khách Nga); và không khí đầy màu sắc, các chuyến tham quan hấp dẫn và càphê ngon./.

Khu phức hợp Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân là một trong những điểm thu hút tại khu trung tâm lịch sử. (Nguồn ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moscow)

Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga.