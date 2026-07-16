Mang tình cảm đất liền đến với quân dân Trường Sa

Giữa mênh mông sóng nước của Biển Đông, mỗi chuyến tàu từ đất liền ra Trường Sa đều mang theo không chỉ những phần quà mà còn chất chứa tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia của hậu phương đối với những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hành trình từ ngày 3-13/7, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Mười ngày lênh đênh trên biển cũng là mười ngày các thành viên trong đoàn trực tiếp cảm nhận những khó khăn, gian khổ của quân và dân nơi đầu sóng.

Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến đoàn không thể lên ba đảo Nam Yết, Sơn Ca và Song Tử Tây, những phần quà cùng tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình vẫn được chuyển đến tận tay cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo.

Đặt chân lên các đảo giữa trùng khơi, điều để lại nhiều ấn tượng đối với các thành viên đoàn công tác là màu xanh của cây cối, những khu nhà được xây dựng khang trang cùng nhịp sống bình yên giữa biển khơi. Và tất cả đều hiểu rằng phía sau bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm chắc tay súng, kiên cường bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chuyến công tác, đoàn đã tổ chức Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Tại vùng biển Cô Lin-Len Đao-Gạc Ma, đoàn tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988, đồng thời tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Giữa không gian biển cả, những vòng hoa được thả xuống mặt nước mang theo lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Trong hành trình còn có Lễ an vị Phật tại các chùa trên đảo Thuyền Chài, Tiên Nữ và Đá Lớn sau thời gian trùng tu, tôn tạo. Những ngôi chùa giữa biển không chỉ là điểm tựa văn hóa tâm linh của quân và dân trên đảo mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện hòa bình, bền vững của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.

Qua mỗi điểm đảo, các thành viên trong đoàn càng hiểu rõ hơn giá trị của hai tiếng "Trường Sa." Đó không chỉ là những cột mốc chủ quyền giữa biển khơi mà còn là nơi hội tụ ý chí, bản lĩnh và tinh thần kiên cường của những người lính biển cùng nhân dân đang bền bỉ vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tại Đặc khu Trường Sa của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.

Số cờ do Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phối hợp với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát động, gửi tặng, với mong muốn góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khép lại hải trình, điều còn đọng lại với mỗi thành viên đoàn công tác không chỉ là những cái bắt tay, những lời chào tạm biệt hay những món quà trao gửi, mà còn là niềm tin vào sức mạnh của tình đoàn kết quân-dân.

Những tình cảm từ đất liền được mang đến Trường Sa, và từ Trường Sa, ý chí, nghị lực cùng tinh thần yêu nước lại được lan tỏa trở về đất liền, tiếp thêm động lực để mỗi người chung sức gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

"Mang ra tình cảm, mang về niềm tin": Hải trình nối đất liền với Trường Sa Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 đã mang theo tình cảm nồng ấm của đất liền ra với Trường Sa - để rồi trở về với trái tim đầy ắp niềm tin và lòng tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.