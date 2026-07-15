Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tạo môi trường an ninh, an toàn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã xem phóng sự về ý nghĩa của Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội tại bản Lóng Luông và xã Vân Hồ sau sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 21 năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thực sự trở thành Ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ “gắn bó máu thịt” giữa Công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận an ninh nhân dân,” “thế trận lòng dân” vững chắc.

Những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh Sơn La nói chung và của xã Vân Hồ nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng về nội dung và hình thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã được ghi nhận và nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Xã Vân Hồ được đánh giá là một “điểm sáng” về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bản Lóng Luông nói riêng không còn là “điểm nóng” nhức nhối về tội phạm ma túy như nhiều năm trước đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nói chung, xã Vân Hồ nói riêng, nhất là nỗ lực của toàn thể nhân dân bản Lóng Luông.

Để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, sâu rộng trong đời sống nhân dân, thực sự trở thành phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục duy trì, tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới và phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản Lóng Luông, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích, kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực, phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự của tỉnh để các xã, phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp; phấn đấu trở thành “xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội.”

Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cụm dân cư, mỗi bản làng.

Bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế-xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn.

Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; chú trọng hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện hiệu quả phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện ban, bộ, ngành Trung ương đã tặng quà cho các cá nhân là người có uy tín, già làng, trưởng bản Lóng Luông, xã Vân Hồ có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn Lóng Luông và xã Vân Hồ; gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Hồ và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng quà cho lực lượng Công an xã Vân Hồ; tặng Bằng khen cho nhân dân, cán bộ xã Vân Hồ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4 (trú tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); thăm và tặng quà ông Trần Xuân Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày (trú tại tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Cũng trong chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái); đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Sơn La Chiều 15/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.