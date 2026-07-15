Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc tại Huế về mục tiêu tăng trưởng

Chiều 15/7, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận bốn điểm sáng của thành phố trong 6 tháng đầu năm, đó là kinh tế có sự chuyển biến bước đầu, duy trì đà tăng trưởng khá; du lịch khởi sắc rõ nét, khẳng định vai trò động lực đặc thù; môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt.

Tuy nhiên, thành phố cần lưu ý ba nhóm vấn đề lớn bởi đà tăng trưởng đang chậm lại và thấp hơn so với kịch bản của năm; mô hình tăng trưởng của thành phố còn phụ thuộc lớn vào dịch vụ, du lịch mang tính mùa vụ; các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công, dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ, hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá nguyên vật liệu, nhân công, giải phóng mặt bằng, tiếp cận tín dụng.

Phó Thủ tướng khẳng định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% là nhiệm vụ kiên định, đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng quán triệt rất rõ.

Trong 6 tháng cuối năm, địa phương cần bám sát kịch bản 6 tháng cuối năm tăng từ 11,5% và điều hành linh hoạt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn ở các lĩnh vực thuận lợi như du lịch, dịch vụ để dự phòng rủi ro hụt chỉ tiêu ở các khu vực khác.

Trong tháng 7/2026, Huế phải cụ thể hóa kịch bản thành chỉ tiêu điều hành đến từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; xác định danh mục dự án ưu tiên theo từng quý, từng tháng.

Đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thành phố cần xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của thành phố; trong đó, văn hóa, di sản và du lịch là động lực đặc trưng, có sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú...

Với lợi thế 8 di sản được UNESCO công nhận, Huế cần quy hoạch để trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước, nơi quy tụ các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; số hóa 100% di sản được xếp hạng theo tiêu chuẩn thống nhất, gắn với sản phẩm khai thác cụ thể, hoàn thành hồ sơ "Thành phố sáng tạo về Ẩm thực" trình UNESCO năm 2027; thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản, đo lường đóng góp của văn hóa vào GRDP và đưa thành chỉ tiêu điều hành hằng năm.

Đặc biệt, thành phố phải tranh thủ mùa cao điểm hè và chuỗi sự kiện Festival Huế 2026 để phấn đấu cả năm đón 7,3-7,5 triệu lượt khách, doanh thu 20.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế địa phương vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một số dự án chậm triển khai, doanh nghiệp còn khó khăn, thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến giải ngân và thu hút đầu tư. Hạ tầng, du lịch, kết nối hàng không và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai quyết liệt các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố, bám sát kịch bản tăng trưởng để phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đẩy nhanh quy hoạch, dự án trọng điểm, giải ngân 100% vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026; hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các động lực tăng trưởng mới và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, việc làm, chuẩn bị kế hoạch năm 2027, giữ vững quốc phòng, an ninh đối ngoại và bảo vệ môi trường.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố Huế ước đạt 8,33%. Trong đó, trong đó dịch vụ tăng 8,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%, nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,2%.

Du lịch phục hồi mạnh với hơn 4,3 triệu lượt khách (tăng 30%), doanh thu đạt khoảng 10.300 tỷ đồng (tăng 56,2%); tổng mức bán lẻ tăng 17,9%, kim ngạch xuất khẩu đạt 840,6 triệu USD (tăng 19,2%).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.369 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm báo cáo đạt 1.878,715 tỷ đồng/6.205,077 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thu ngân sách đạt 7.537 tỷ đồng (47,1% dự toán). Thành phố thu hút 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 22.660 tỷ đồng (gồm 4 dự án FDI) và có 600 doanh nghiệp thành lập mới.

Về những nguyên nhân tăng trưởng chậm so với kế hoạch, lãnh đạo thành phố Huế chỉ ra: Khô hạn kết hợp cơ chế vận hành thị trường điện quốc gia khiến điện sản xuất của thành phố giảm 20,6% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện âm 10,28%.

Đây là ảnh hưởng lớn nhất trong các ngành kéo tụt tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh đó, du lịch bùng nổ với lượng khách đến Huế tăng 30%, doanh thu du lịch tăng 56,2%, công suất phòng dịp lễ đạt 99% nhưng tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chỉ tăng 8,40%.

Qua đó cho thấy hiệu ứng lan tỏa của du lịch đến các phân ngành dịch vụ phụ trợ chưa tương xứng. Tác động này làm giảm tốc độ tăng trưởng GRDP 0,38 điểm % so với kế hoạch.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt từ 10% trở lên, GRDP quý 3 của thành phố Huế phải tăng khoảng 11,6-12,1% và quý 4 tăng khoảng 11,3-11,8%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm ước đạt khoảng 86.694 tỷ đồng, tăng khoảng 7.956 tỷ đồng so với năm 2025.

Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng phấn đấu tăng 12-13%; khu vực dịch vụ tăng 9,5-10,5%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4-4,5%./.

Huế: Đánh thức tiềm năng du lịch xanh từ hệ sinh thái sông ngòi và đầm phá Không chỉ nổi tiếng với di sản văn hóa, thành phố Huế còn sở hữu hệ thống sông ngòi và đầm phá độc đáo, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng đặc sắc.