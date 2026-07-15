Lưu ý quan trọng khi thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh bước vào thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, thời gian bắt đầu từ ngày 15/7 và kết thúc lúc 17h ngày 21/7.

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Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Đây là bước bắt buộc để các nguyện vọng được hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hợp lệ. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7 và kết thúc lúc 17h ngày 21/7/2026.

Thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2026, lệ phí đăng ký xét tuyển được tính theo số lượng nguyện vọng mà thí sinh đăng ký.

Thí sinh chỉ cần thanh toán một lần cho toàn bộ số nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các bước trên hệ thống tuyển sinh. Sau khi thanh toán thành công, thí sinh nên lưu lại biên lai điện tử hoặc chụp màn hình xác nhận để đối chiếu khi cần thiết.

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