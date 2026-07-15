Các địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027

Tính đến ngày 14/7/2026, đã có 5 địa phương công bố cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 theo điều kiện thực tế và lộ trình riêng.

​

Tính đến ngày 14/7/2026, đã có 5 địa phương công bố cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 theo điều kiện thực tế và lộ trình riêng, gồm: Cà Mau, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai) và xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Theo các chuyên gia giáo dục, việc miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa cho học sinh là chính sách nhân văn, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, đồng thời tránh lãng phí trong sử dụng sách.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước.

​