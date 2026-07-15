Lịch thanh toán lệ phí xét tuyển đại học của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay (15/7), thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển. Đây là yêu cầu bắt buộc.

Thời gian thanh toán đến 17 giờ ngày 21/7/2026.

Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia lịch thí sinh thực hiện thanh toán theo các tỉnh/thành phố (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ) như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán lệ phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sự phối hợp này bao gồm chuẩn bị hạ tầng, xác thực dữ liệu, kết nối các kênh thanh toán, cập nhật trạng thái giao dịch và tổ chức đối soát.

Trên cơ sở kinh nghiệm của các năm trước, phương án kỹ thuật được chuẩn bị theo hướng chủ động phân tải, bố trí thời gian phù hợp, mở rộng kênh thanh toán và theo dõi liên tục trong quá trình vận hành. Nhờ đó, việc nộp lệ phí trực tuyến được triển khai cơ bản ổn định, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng khi số lượng lớn thí sinh cùng truy cập, đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch đã hoàn thành nhưng trạng thái chưa được cập nhật trên hệ thống./.

Thí sinh đạt từ bao nhiêu điểm sẽ được nhận học bổng theo Nghị định 179? Để nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, thí sinh phải nằm trong tốp 30% thí sinh có điểm cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 4228/BGDĐT-GDĐH chỉ rõ mức điểm tốp 30% theo 7 tổ hợp.