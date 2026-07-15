Thí sinh đạt từ bao nhiêu điểm sẽ được nhận học bổng theo Nghị định 179?

Thí sinh xét tuyển đại học năm 2026 sẽ có cơ hội nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo nghị định, thời gian cấp học bổng tính từ ngày 1/9/2026.

Mức học bổng với trình độ đại học từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng tùy ngành học và chương trình đào tạo.

Theo quy định, tiêu chí để được nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP là sinh viên là học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng hoặc có tổ hợp môn Toán cộng hai môn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh đạt từ 22,5/30 điểm trở lên và thuộc tốp 30% thí sinh có điểm cao nhất cả nước trong tổ hợp xét tuyển.

Mức điểm tốp 30% sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm dựa trên dữ liệu điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Năm 2026, theo văn bản số 4228/BGDĐT-GDĐH về việc đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi trung học phổ thông năm 2026 điểm học tập bậc trung học phổ thông, mức điểm tốp 30% thí sinh có điểm cao nhất cả nước theo 7 tổ hợp xét tuyển cơ bản như sau:

Theo Điều 5 của Nghị định 179/2026/NĐ-CP, học bổng được xét duyệt dựa trên năng lực học tập và thành tích đầu vào của thí sinh, chia làm ba nhóm đối tượng chính:

Nhóm 1: Người học trúng tuyển vào chương trình đào tạo tài năng các trình độ của giáo dục đại học thuộc danh mục các chương trình đào tạo tài năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Nhóm 2: Người học trúng tuyển vào chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư về vi mạch bán dẫn thuộc danh sách các chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Nhóm 3: Sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đạt yêu cầu cao về điểm số hoặc giải thưởng quốc gia.

Mức học bổng cho các ngành và các trình độ đào tạo. (Nguồn: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay có gần 331.700 em đăng ký xét tuyển vào nhóm 111 ngành được cấp học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, chiếm gần 38%./.

Chi tiết danh sách 111 ngành được Chính phủ cấp học bổng từ năm 2026 Học bổng sẽ được cấp trực tiếp cho người học. Sinh viên học ở bất kỳ trường nào thuộc nhóm ngành trong danh sách nếu đủ điều kiện sẽ được cấp học bổng.