Thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bị xử lý nếu vi phạm quy chế

Các thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học nhưng nếu sau đó xác định thí sinh nào vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Đây là thông tin được Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với báo chí ngày 15/7.

Không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác

Làm rõ thêm về việc thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác không, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo khẳng định việc này không làm mất cơ hội của thí sinh khác.

Ông Thảo cho hay lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, chỉ đạo làm rõ vụ việc xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển và trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi, quy chế tuyển sinh cũng như pháp luật có liên quan.

“Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các thí sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung. Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm,” Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, đăng ký nguyện vọng chỉ là việc ghi nhận quyền tham gia xét tuyển, không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm; kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển. Điều này bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm. Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật.

Số thí sinh xét tuyển tăng hơn 25.000 em

Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo cho hay năm nay cả nước có 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 70,4% so với tổng số thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay và tăng hơn 25.200 người so với năm 2025.

Thống kê tỷ lệ nhập học so với chỉ tiêu các năm 2023, 2024 và 2025 tương ứng từ 82,45% lên 85,23% và 90%. Điều đó cho thấy số đăng ký xét tuyển luôn cao hơn số nhập học thực tế, bởi không phải tất cả thí sinh đăng ký đều đủ điều kiện trúng tuyển và không phải tất cả thí sinh trúng tuyển đều quyết định nhập học. Vì vậy, trong thực tiễn, số lượng dự kiến trúng tuyển có thể được tính toán cao hơn chỉ tiêu trong một biên độ nhỏ, thường khoảng 1% đến 3% nằm trong dự báo tỷ lệ “ảo” do thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.

Một trong những điểm nổi bật của đăng ký xét tuyển năm 2026 là tỷ lệ thí sinh đăng ký vào các ngành STEM tăng. Thống cho thấy hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc nhóm ngành STEM; hơn 1/3 thí sinh có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển theo Nghị định 179.

Thí sinh làm bài thi. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cụ thể, có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào STEM là 2.368.179, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng.

Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, có 331.693 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào các nhóm ngành này là 1.291.839, chiếm khoảng 18% tổng số nguyện vọng.

“Điều này cho thấy nhận thức của thí sinh và phụ huynh về vai trò của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đang có chuyển biến. Các chính sách học bổng, hỗ trợ người học; triển vọng nghề nghiệp; nhu cầu nhân lực và công tác hướng nghiệp đã góp phần tạo thêm động lực lựa chọn,” Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo nhận định.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng cho rằng số lượng thí sinh đăng ký mới phản ánh mức độ quan tâm ban đầu. Sự chuyển dịch chỉ trở thành kết quả thực chất khi được thể hiện qua số nhập học, chất lượng đầu vào, tỷ lệ duy trì học tập, kết quả tốt nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực./.

Gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trên 53% chọn khối ngành STEM Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 thống kê cho thấy cả nước có 874.811 thí sinh đăng ký, trong đó 53,4% chọn khối ngành STEM.