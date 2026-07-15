Triển khai thực chất các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 15/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Đại sứ Choi Young Sam để ghi nhận những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp rất tích cực, chủ động của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Bộ trưởng điểm lại một số thành quả nổi bật của quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, trong đó có việc triển khai thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị; Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; giao lưu nhân dân hai nước ngày càng mở rộng; hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và quốc tế.

Chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam,” Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những tình cảm, đóng góp của Đại sứ đối với sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới; khẳng định sẽ cùng Hàn Quốc triển khai thực chất các thỏa thuận và cam kết hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; hoan nghênh Hàn Quốc nhất trí cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc và tình cảm đối với Việt Nam, dù ở cương vị nào, Đại sứ Choi Young Sam cũng sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Choi Young Sam trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã luôn hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến và đóng góp công sức vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam.

Chia sẻ những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong triển khai chính sách đối ngoại ở khu vực và Hàn Quốc trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định sau khi về nước, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước./.

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