Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững

Chiều 15/7, tại Vị Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.

Huy động mọi nguồn lực cho tăng trưởng

Báo cáo của Tỉnh ủy Tuyên Quang tại cuộc họp cho biết, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, cấp ủy tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã duy trì ổn định và đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72%, cao nhất trong 5 năm qua; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định; khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, từng bước nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán Trung ương giao.

Tuyên Quang cũng đã khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 57, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Môi trường đầu tư kinh doanh đã có cải thiện bước đầu.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược; phát triển khu vực biên giới; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cũng như các cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu quả không gian phát triển mới sau hợp nhất tỉnh.

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của tỉnh, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Tuyên Quang còn thấp hơn mức bình quân cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng mới đạt 28,5% mục tiêu cả năm; thu hút đầu tư FDI còn hạn chế; chưa có nhiều dự án công nghệ cao; hạ tầng giao thông, logistic, khu công nghiệp, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế...

Cùng với đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã trong một số lĩnh vực quan trọng chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số còn nhiều khó khăn; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ còn thấp.

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn khó khăn; chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Chỉ rõ việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với Tuyên Quang trong bối cảnh tình hình vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, biến động, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn; phải đổi mới tư duy, cách thức triển khai; huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; kiên trì, kiên định, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục cập nhật, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Kết luận số 18; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các Nghị quyết số 109, 180, 168, 169 của Chính phủ.

Về những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026 theo kịch bản đề ra; lãnh đạo tỉnh cần theo dõi sát, đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng nhóm ngành theo từng tháng, nhận diện và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trong các tháng cuối năm, nhất là đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, nông-lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu, logistics…

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho rằng cần tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026.

Liên quan tới các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thống nhất chủ trương phương án tích hợp 4 Chương trình hiện nay thành một Chương trình chung để tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm ưu tiên đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vì vậy, Tuyên Quang phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các Chương trình giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án lớn chậm tiến độ; tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng, nỗ lực hoàn thành dự án hạ tầng chiến lược như Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 17 trường nội trú tại các xã biên giới.

Tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chế biến, chế tạo, khai khoáng, năng lượng tái tạo...; hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như Phúc Ứng 2, Long Bình An, Nhữ Khê-Đội Cấn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh chú ý phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị, ứng dụng công nghệ cao; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với các sản phẩm chủ lực, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

Cùng với đó, Tuyên Quang phải khẩn trương hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ Quy hoạch tỉnh, định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới; phát huy lợi thế là tỉnh biên giới để xây dựng hành lang kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc, mở rộng không gian phát triển thông qua nâng cao năng lực kết nối của tỉnh với các vùng lân cận.

Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai tiến độ triển khai 4 dự án nhà ở xã hội đã giao chủ đầu tư; khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu, cụm công nghiệp và nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên y tế vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong quý 3 năm 2026.

Liên quan tới vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng lưu ý bảo đảm vận hành bộ thông suốt, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương theo đúng tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 1/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát, đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã để có những điều chỉnh kịp thời; ổn định hoạt động thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nhất là thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, có phương án xử lý triệt để các điểm lõm sóng, thiếu điện tại những nơi quan trọng, thiết yếu ngay trong năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm áp lực cho cán bộ cơ sở; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc y tế, giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 trước ngày 30/8/2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa các trường vào vận hành trong năm học mới 2026-2027. Tăng cường phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới.

Cùng với đó là củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh biên giới; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, kinh tế cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sỹ nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7).

Thủ tướng cũng lưu ý phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, dân chủ, hành động, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh, năng lực vượt trội, có tầm nhìn phát triển, dám nghĩ, dám làm, vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu; kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Xử lý nghiêm, bảo đảm công bằng và giữ vững uy tín kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Liên quan đến vụ vi phạm thi cử trên địa bàn tỉnh vừa qua, trên cơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, cũng như đánh giá chung tình hình của các cơ quan chức năng, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, vụ việc xảy ra tại điểm thi của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo và niềm tin của xã hội, người dân đối với công tác tổ chức thi.

Thủ tướng yêu cầu phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; phương án xử lý theo thẩm quyền và theo đúng quy chế thi, quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định; đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện một cách quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cần chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” không bỏ lọt sai phạm; đồng thời đánh giá một cách toàn diện, công tâm, khách quan kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể; đồng thời Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chỉ đạo theo dõi sát tình hình, không để phát sinh những vấn đề tiêu cực trên địa bàn.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định của pháp luật, quy chế thi và kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng, cần khẩn trương chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 của điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên cả nước; trường hợp phát hiện sai phạm phải kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi để bảo đảm không tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 15/7, nhân chuyến công tác tới tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước tượng đài Tổ quốc ghi công, trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.972 liệt sỹ và 2 mộ tập thể các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc./.

Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Tuyên Quang Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang.