Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 06/11/2025 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc."

Mục đích ban hành Kế hoạch là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Phong trào thi đua, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với Phong trào thi đua và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáu nội dung phong trào thi đua

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới," các bộ, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức Phong trào thi đua với 6 nội dung sau:

Thi đua triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thi đua xây dựng chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội với phương châm: tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, biển đảo và trên không gian mạng.

Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong xây dựng Phong trào thi đua, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Thi đua xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, đủ về số lượng, vững về nghiệp vụ để sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia Phong trào thi đua để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nhiệm vụ bảo đảm an ninh Tổ quốc là quyền và trách nhiệm của toàn dân.

Tiêu chí thi đua

Kế hoạch đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể như sau:

Các bộ, ban, ngành trung ương, kịp thời ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua hằng năm hoặc từng giai đoạn phù hợp với đặc điểm, đặc thù của bộ, ban, ngành.

Các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú. Chú trọng xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với đặc điểm của các bộ, ngành và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự."

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trực thuộc các bộ, ngành quản lý. Chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu của bộ, ngành, không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố Đà Nẵng triển khai chia sẻ dữ liệu đến các phường, xã. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Các bộ, ban, ngành trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc bộ, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; trọng tâm tuyên truyền tạo sức lan tỏa về những tấm gương hy sinh, bị thương trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương.

Thực hiện có hiệu quả việc tinh gọn bộ máy gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua tại địa phương. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với đặc điểm của địa phương (vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới, biển đảo, khu đô thị) và đơn vị cấp xã, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ công an tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội về những tấm gương hy sinh, bị thương, những hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, nhân dân trong thiên tai bão lũ, trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp tăng cường công tác trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp về xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động đối với các thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình hiểu rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua và tích cực tham gia.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về xây dựng Phong trào thi đua.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, chung tay đóng góp, hưởng ứng Phong trào thi đua với phương châm: Xây dựng thành công cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự là thực hiện tốt Phong trào thi đua.

Bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ vững mạnh để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự tại tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với cá nhân, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và công nhân viên gương mẫu đi đầu tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Phong trào thi đua và vận động người thân, Nhân dân tham gia Phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ra sức nỗ lực có sáng kiến, giải pháp hiệu quả đẩy mạnh Phong trào thi đua.

Các đối tượng khác tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào thi đua, phối hợp tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đẹp, hoạt động có ý nghĩa, cách làm hiệu quả trong Phong trào thi đua, qua đó tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi.

Các bộ, ban, ngành, tỉnh căn cứ Kế hoạch này và đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương để phát động, triển khai Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp. Có thể triển khai việc phát động, thực hiện Phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lồng ghép với các phong trào thi đua khác của bộ, ban, ngành, địa phương.

Định kỳ hàng năm, các bộ, ban, ngành, tỉnh báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Bộ Công an và Bộ Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11 hằng năm./.

