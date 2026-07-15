Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố mới

Chiều 15/7, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ đặt tên 51 tuyến đường, phố mới sau: Phố Nguyễn Hữu An (phường Cầu Giấy); Đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Lý Triện và Yên Khê (phường Chương Mỹ); Phố Vũ Nam Long (phường Dương Nội); Phố Vũ Tuyên Hoàng (phường Hoàng Liệt); Phố Cổ Mai (phường Hoàng Mai); Phố Vũ Lập (phường Long Biên); Phố Phú Cường (phường Phú Lương); Phố Vo Thượng (phường Phúc Lợi); Đường chùa Mía, Đường Lâm, Cam Lâm (phường Sơn Tây); Phố Nguyễn Long (phường Tây Hồ); Phố Đỗ Cao Mại (phường Xuân Đỉnh); Phố Bùi Huy Đáp (phường Yên Sở); Đường Dương Hòa (xã Dương Hòa); Đường Quang Dũng (xã Đan Phượng); Đường Hát Môn (xã Hát Môn); Đường Hợp Tiến, Xuy Xá (xã Hồng Sơn); Đường Vạn Kim, Đốc Tín (xã Hương Sơn); Đường Nghĩa Hương, Liệp Tuyết (xã Kiều Phú); Đường Liên Minh (xã Liên Minh); Đường Nam Phù Liệt, Lê Sạn (xã Nam Phù); Đường Đông Trạch (xã Nam Phù); Đường Liên Hồng, Văn Hiến (xã Ô Diên); Đường Hòa Thạch, Đông Yên, Phú Cát, Phú Mãn (xã Phú Cát); Đường Hạ Dương, Nguyễn Đình Huấn (xã Phù Đổng); Đường Thao Chính, Vạn Điểm (xã Phú Xuyên); Đường Thượng Lâm, Tuy Lai, Bột Xuyên (xã Phúc Sơn); Đường Lại Yên (xã Sơn Đồng); Đường Cổ Điển Nam (xã Thanh Trì); Đường Thành Dền, Trần Minh Hiến (xã Tiến Thắng).

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố sau: Đường chùa Trầm (phường Chương Mỹ) cho đoạn từ điểm cuối đường chùa Trầm tại ngã ba giao cắt cạnh cổng chùa Vô Vi đến ngã ba giao cắt tại đường tỉnh lộ 419 (Km26+ 500) tại điểm tiếp giáp tổ dân phố Tiên Lữ và Quyết Tiến. Kéo dài 760m, rộng 7m (lòng đường 5m; lề đường mỗi bên 1m).

Đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ) cho đoạn từ điểm cuối đường Chúc Sơn tại ngã tư giao cắt đường dự kiến đặt tên chùa Trăm Gian và đường Ngọc Hòa (ngã tư chợ Cống) đến hết địa phận phường Chương Mỹ tại ngã tư giao cắt tại tổ dân phố Sơn Đồng, tiếp giáp thôn Đồng Trữ xã Phú Nghĩa (đường T7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa). Kéo dài 1.940m, rộng 56m (lòng đường 44m, vỉa hè mỗi bên 6m).

Phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô) cho đoạn từ điểm cuối phố Đặng Thùy Trâm tại ngã năm giao cắt phố Phạm Tuấn Tài và phố Nghĩa Tân (số nhà 60 và 77 Đặng Thùy Trâm) đến ngã ba giao cắt phố Trần Quốc Hoàn (đối diện số nhà 25 Trần Quốc Hoàn). Kéo dài 320 m, rộng 15,5m (lòng đường 7,5m; vỉa hè mỗi bên 4m).

Phố Kiều Mai (phường Xuân Phương) cho đoạn từ điểm cuối phố Kiều Mai tại Học viện kỹ thuật quân sự - khu Kiều Mai đến ngã ba giao cắt đường Phan Tây Nhạc cạnh Bệnh viện Đại học Phenikaa. Kéo dài 400 m, rộng 34m (lòng đường 23m; vỉa hè mỗi bên 5,5m).

Đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh) cho đoạn từ điểm cuối đường Tả Thanh Oai tại ngã ba giao cắt cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh đến di tích chùa Dâu, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh. Kéo dài 2.860m, rộng 5-10m (lòng đường 5-7m; vỉa hè mỗi bên 0-3m chỗ có chỗ không).

Ngoài ra, Nghị quyết đặt tên Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Cầu Giấy. Phía Bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ. Phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi.

Phía Đông giáp tuyến phố dự kiến đặt tên Nguyễn Hữu An. Phía Tây giáp Cung thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng. Diện tích khoảng 27,78ha. Trong đó, diện tích mặt nước hồ điều hòa khoảng 19ha, diện tích cây xanh khoảng 8,78ha.

Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá, Nghị quyết thể hiện rõ định hướng ưu tiên khai thác quỹ tên địa danh, gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội theo tinh thần Luật Thủ đô năm 2026.

Nhiều tên đường được lựa chọn gắn với các di tích, quần thể di sản tiêu biểu như: Chùa Mía, Đường Lâm, Cam Lâm, chùa Trăm Gian, chùa Trầm..., góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, quảng bá giá trị văn hóa của Thủ đô.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tổ chức gắn biển tên đường, phố, công trình công cộng; triển khai đánh số nhà đồng bộ; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, văn hóa của các tên gọi mới; đẩy mạnh số hóa dữ liệu địa chỉ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công và phát triển đô thị thông minh./.

Đồng Nai đề xuất tên 7 tuyến đường lớn gắn với nhân vật lịch sử Việc đặt tên các tuyến đường gắn với nhân vật lịch sử, lãnh đạo cách mạng không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, tri ân thế hệ đi trước của nhân dân Đồng Nai.

​