Phú Thọ: Cứu sống bệnh nhân trẻ nguy kịch, nhiều lần ngừng tuần hoàn

Ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc yêu cầu đã cứu sống nam bệnh nhân D.Đ.P (24 tuổi, thường trú tại Nghệ An, đang sống và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, nhiều lần ngừng tuần hoàn kéo dài, hôn mê sâu, suy đa tạng và tổn thương phổi nặng.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch với tình trạng sốc, hôn mê sâu sau nhiều lần ngừng tuần hoàn, nguy cơ tổn thương não rất cao.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và triển khai sớm các biện pháp hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, phục hồi tốt và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị đối với các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Người bệnh D.Đ.P trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, người bệnh bất ngờ bất tỉnh, tím tái và được đồng nghiệp đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn, được hồi sinh tim phổi và chuyển tuyến.

Trên đường vận chuyển, người bệnh thêm một lần ngừng tuần hoàn, được cấp cứu ngay trên xe cứu thương trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào ngày 6/7.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 39,6 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch liều cao, tổn thương phổi giảm oxy hóa máu nặng, toan chuyển hóa suy đa tạng và rối loạn nhịp tim.

Các bác sỹ nhận định đây là trường hợp hôn mê sau ngừng tuần hoàn với nguy cơ tổn thương não rất cao nên đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, theo dõi huyết động xâm lấn, duy trì thuốc vận mạch nhằm kiểm soát huyết áp, điều chỉnh dịch điện giải, sử dụng kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng.

Sau 24 giờ điều trị bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh bắt đầu hồi phục ý thức. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não chỉ ghi nhận rất ít tổn thương do thiếu oxy.

Sau đó, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, được cai thuốc vận mạch, dừng lọc máu, rút ống nội khí quản và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Qua hội chẩn chuyên sâu, các bác sỹ xác định nguyên nhân ngừng tim là do rối loạn nhịp. Người bệnh đã được cấy máy phá rung tự động nhằm phòng ngừa ngừng tuần hoàn tái phát./.

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